«Гениальный» навес подарил Колумбии победу в матче Кубка АмерикиLenta.ru 03:30

Сборная Колумбии обыграла Катар в матче группового этапа Кубка Америки благодаря голу Дувана Запаты. Видео взятия ворот опубликовано в Twitter-аккаунте команды.

Все про Спорт ру

Спорт день за днем

Политика Путин заявил, что Россия не стремится к статусу сверхдержавы Россия не намерена навязывать свое влияние другим государствам, стремясь к статусу сверхдержавы.

Политика Путин согласился, что жить россиянам стало тяжелее Президент РФ отметил сокращение реальных доходов граждан РФ за последние годы Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии согласился с тем, что за последние годы жить в России стало тяжелее.

Экономика Акции «Яндекса» достигли исторического максимума на заявлениях Путина По состоянию на 16:17 мск стоимость акции "Яндекса" выросла на 1,55% — до 2 508,6 руб. Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что интернет-компания "Яндекс" успешно конкурирует на российском рынке с мировым гигантом Google, но делает это не без поддержки государства.

Политика Указ Зеленского о роспуске Рады признан конституционным «Конституционный суд на закрытом заседании Большой палаты в четверг признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов», — заявил собеседник агентства.

Политика Путин оценил вероятность возвращения социализма в Россию Президент Владимир Путин заявил, что в полном объеме социализм вряд ли вернется в Россию.

Политика Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Авто УАЗ собирается делать семейный внедорожник Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.

Авто Kia представила новый кроссовер Seltos Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.

Кино Начались съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.

Экономика Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган Основной владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган скончался после продолжительной болезни.

Политика Путин объяснил свою вежливость детством в ленинградском дворе Детство в Ленинграде повлияло на то, что Владимир Путин вежлив «с теми, кто поливает» Россию.

Политика Путин прокомментировал расследование по MH17 Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Общество Жительница Красноярска дозвонилась на прямую линию президенту России Почти к концу второго часа прямой линии президента Владимира Путина с жителями России, свой вопрос удалось задать и красноярке Ксении Бессоновой, которая проживает в микрорайоне Солнечный.

Политика Первый поезд по Крымскому мосту отправится из Москвы Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин отмечал, что запуск движения пассажирских поездов по Крымскому мосту запланирован на 9-10 декабря 2019 года, первые два поезда будут из Севастополя в Санкт-Петербург и из Симферополя в Москву.

Политика Зеленский отменил указ о школьной форме Украинский президент Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, который был подписан бывшим главой государства Леонидом Кучмой в 1996 году.

Политика Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.

Общество Умер бывший посол СССР в Великобритании Леонид Замятин Бывший гендиректор ТАСС и отставной посол СССР в Великобритании Леонид Замятин умер в возрасте 87 лет.

Происшествия Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".

Политика Путин ответил на предложение Пучкова ужесточить наказание за фейки Президент России Владимир Путин ответил на предложение российского публициста Дмитрия Пучкова ужесточить наказание за распространение фейковых новостей.

Политика Путин заявил, что не является инопланетянином Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.

Наука Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.

Политика На Украине европейское турне Зеленского назвали провалом Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию была провальной, заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne.

Политика Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно Ведущие в конце «Прямой линии» задали президенту Владимиру Путину вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.

Авто Представили обновленный кроссовер Cadillac XT5 Компания Cadillac представила в Китае обновленную версию кроссовера XT5.

Финансы Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.