Футбол

«Генгам» выбил «ПСЖ» из Кубка Лиги Франции
REGNUM
вчера в 17:01

9 января между коллективами «Пари Сен-Жермен» и «Генгам» на стадионе «Парк де Пренс» был разыгран матч ¼ финала Кубка Лиги Франции сезона 2018/19.
REGNUMвчера в 17:01

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Гол Тюрама на 93-й минуте помог «Генгаму» выбить «ПСЖ» из Кубка лиги

Советский спортвчера в 17:08

«Генгам» выбил из Кубка лиги «ПСЖ», забив в компенсированное время

Матч ТВвчера в 17:07

Гол Неймара не спас «ПСЖ» от вылета из Кубка лиги

Газета.Ruвчера в 17:03

Гол сына Тюрама на 94-й минуте выбил «ПСЖ» из Кубка лиги

Спорт-Экспрессвчера в 16:58

Как «ПСЖ» вылетел из Кубка Франции с Неймаром и Мбаппе

Чемпионатвчера в 17:55

Сын Тюрама выбил «ПСЖ» из Кубка лиги, забив на 93-й минуте

Sports.ruвчера в 17:15

3 пенальти, море эмоций и большая сенсация: «Генгам» выбил «ПСЖ» из Кубка лиги

Евро-футбол.рувчера в 17:05
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Футбол

«Манчестер Сити» забил девять безответных мячей в ворота «Бёртона»

Чемпион Англии "Манчестер Сити" выиграл первый матч полуфинала Кубка Лиги у клуба Лиги 1 "Бертон Альбион" с результатом 9:0. И хотя командам предстоит второй матч, вряд ли что-то сможет помешать "горожанам" выйти в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол

Жирона — Атлетико 1:1

9 января между коллективами «Жирона» и «Атлетико» (Мадрид) на стадионе «Эстади Мунисипал де Монтиливи» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Испании сезона 2018/19.
Обновлено вчера в 15:23
Футбол

Рэмзи может подписать контракт с «Ювентусом» на следующей неделе

Фабрицио Романо, журналист Sky Sports, The Guardian и Calciomercato сообщил о статусе переговоров «Ювентуса» по трансферу полузащитника Аарона Рэмзи.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол

Иско поставил лайк под постом с критикой главного тренера «Реала»

Хавбек не получает достаточного количества игровой практики и выразил свое недовольство этим, поставив лайк под постом болельщика «Реала» в твиттере с критикой Солари.
Обновлено вчера в 15:02
Футбол

«Зенит» отказался возвращать Ригони в «Индепендьенте»

Обновлено вчера в 16:29
Футбол

«Милан» заинтересован в приобретении Промеса

«Милан» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Севильи» Куинси Промеса.
Обновлено вчера в 12:54
Футбол

«Интер» оштрафовал Икарди на 100 тысяч за опоздание на тренировку

Нападающий «Интера» Мауро Икарди опоздал на тренировку команды.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол

«Спартак» прибыл на первый тренировочный сбор в ОАЭ

Московский «Спартак» успешно прибыл на первый тренировочный сбор в ОАЭ.
Обновлено вчера в 10:56
Футбол

«Динамо» желает подписать форварда, игравшего у Слуцкого в «Халл Сити»

Московское "Динамо" претендует на 26-летнего малийского нападающего "Халл Сити" Нуху Дико, сообщают в Англии.
Обновлено вчера в 15:51
Футбол

«Зенит» обыграл «Цедевиту» на стадии топ-16 Еврокубка

«Зенит» обыграл «Цедевиту» в матче 2-го тура топ-16 Еврокубка.
Обновлено вчера в 13:53
Футбол

Защитник «Локомотива» не смог завоевать «Золотую урну»

30-летний немецкий центральный защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес претендовал на приз «Золотая урна», который вручают худшему игроку года в Италии, сообщили в Football Italia.
Обновлено вчера в 14:46
Футбол

Диас о дебюте за «Реал»: «Сбылась моя детская мечта»

Полузащитник "Реала" Брахим Диас поделился впечатлениями после своего первого матча в футболке "Королевского клуба".
Обновлено вчера в 23:31
Футбол

Нико Ковач: «Павар хотел сделать новый шаг в карьере»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал переход французского защитника Бенжамена Павара из «Штутгарта» в мюнхенскую команду.
Обновлено вчера в 09:26
Футбол

Более 500 человек посетили автограф-сессию Самедова

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов провел автограф-сессию в фанатском магазине красно-белых.
Обновлено вчера в 13:13
Футбол

Футбольный агент: «Спартак» взялся за очищение своего болота»

Команда взялась за очищение своего болота. «Спартак» идет в правильном направлении и вернется в ежегодную борьбу за первое место.
Обновлено вчера в 06:36
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Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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