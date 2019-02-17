Политика
Генетический тест показал, что Саакашвили грузин на 99%Невские Новости 16:56
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обнародовал результаты генетического теста. Он показал, что тот на 99% грузин, а на 1% грек. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили озадачился обвинениями политических оппонентов в его негрузинском происхождении.
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Тест точно определяет происхождение предков... Оказалось, что мои предки много веков не жили ни с кем, кроме грузин. Я впервые нарушил эту традицию, женившись на европейке.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикМосковский Комсомолец 15:27
с чего всё началось
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поделился с подписчиками своей страницы в фейсбуке результатами анализа ДНК «по выявлению этнического происхождения предков в течение тысячи лет».Газета.Ru12:09
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Общество
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Эксперты в рамках седьмого по счету исследования назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году.
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Происшествия
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Общество
У рыбопромысловых компаний возникли сложности в российских водах
У рыбопромысловых компаний возникли сложности в российских водах Изменения закона о госгранице, вступившие в силу в январе 2019 года, создали проблемы российским рыбопромышленникам.
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Общество
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Армия и оружие
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Политика
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Бывший и.о. директора ФБР Эндрю Маккейб заявил, что президент США Дональд Трамп не поверил в доклад американской разведки о северокорейских межконтинентальных ракетах, так как российский лидер Владимир Путин убедил его в их отсутствии.
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Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о желтой лихорадке в Бразилии
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Обновлено в 22:57
Происшествия
DPA: в Швейцарии высокоскоростной поезд сошел с рельсов
Немецкий высокоскоростной поезд ICE (Intercity-Express, "Междугородный экспресс") в воскресенье вечером сошел с рельсов недалеко от вокзала города Базель.
Обновлено в 21:07
Происшествия
В драке в Москве погиб чемпион России по рукопашному бою
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Новосибирске во время матча умер хоккеист
Обновлено в 22:27
ЖКХ
Сроки отключения горячей воды хотят сократить до трех дней
"Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды", - рассказал Чибис в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.
Обновлено в 18:27
Политика
Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград дивизию
Одна из самых популярных газет Испании героизировала дивизию, участвовавшую в блокаде Ленинграда.
Обновлено в 19:58
Политика
На соборе в Солсбери повесили российский флаг
Неизвестный повесил российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери, сообщает местная радиостанция Spire FM.
Обновлено в 07:03
Авто
С российского рынка исчезнут автомобили дешевле миллиона рублей
В 2019 году психологическую отметку в один миллион рублей впервые пересекли модели, считавшиеся бюджетными: Lada Vesta и Hyundai Solaris.
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Политика
В Роскосмосе ожидают увольнений из-за кризиса на уральском предприятии
Работники Усть-Катавского вагоностроительного завода, напомним, провели 14 февраля митинг из-за низкой зарплаты.
Обновлено в 20:59
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Приморские депутаты прекратят полномочия своего осужденного коллеги
Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата рассмотрят 18 февраля на заседании комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого парламента.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие
«Авангард» рекомендован к принятию на вооружение
Обновлено в 20:09
Происшествия
Преподаватель ИТМО спасла абитуриентов во время обрушения перекрытий
Абитуриентка Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Алиса Демкина рассказала о том, как преподаватель подготовительных курсов по русскому языку Юлия Кальниченко спасла ее и других учащихся во время частичного обрушения перекрытий в здании вуза.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
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Обновлено в 19:46
Общество
Екатеринбург ждёт снежная неделя с похолоданием
По прогнозам синоптиков, на этой неделе небольшие осадки в виде снега ожидаются во вторник и пятницу.
Обновлено в 22:48
Политика
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Общество
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Общество
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Обновлено в 16:12
Происшествия
Более 20 машин столкнулись на гонке NASCAR в США
Более 20 машин столкнулись на огромной скорости во время гонки Daytona 500, передает телеканал «Звезда».
Обновлено в 22:05
Экономика
Верфь «Звезда» может перейти с зарубежной стали на российскую
Речь шла о возможности поставки российской судовой стали для верфи «Звезда», рассказали «Ведомостям» два участника правительственной встречи и подтвердил один из контрагентов «Звезды».
Обновлено в 15:44
Армия и оружие
Подсчитано количество служивших в Сирии российских военнослужащих
У около 60 процентов военнослужащих военной полиции есть боевой опыт в контртеррористической операции в Сирии.
Обновлено в 21:53