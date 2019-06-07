«Генетический паспорт» военнослужащего появится в РоссииГазета.Ru вчера в 22:41

Глава РАН Александр Сергеев рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Общество Ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири Елена Парфенова из Института леса СО РАН в Красноярске рассказала, что январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, а июльские — на 5,7 градуса, если выбросы парниковых газов не будут остановлены.

Происшествия Корреспондент «Медузы» задержан в Москве Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.

Политика Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.

Политика Песков оценил возможность расширения нормандского формата Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность увеличения числа участников нормандского формата.

Хоккей «Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном» В ночь на 7 июня в Бостоне состоялся пятый матч финальной серии Кубка Стэнли, где "Брюинз" на своем льду принимал "Сент-Луис Блюз".

Футбол Колобков назвал футбол главным видом спорта в России Министр спорта России Павел Колобков заявил, что футболом в России занимается около 3 миллионов человек, поэтому его можно считать главным видом спорта в стране.

Наука Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца Американская кардиологическая ассоциация разработала список из семи правил, придерживаясь которых, согласно последним данным, можно снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний почти на 80%.

Хоккей Обладатель Кубка Стэнли задумался о пользе игроков НХЛ в сборной России Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением о выступлении российских хоккеистов на прошедшем чемпионате мира.

Футбол Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.

Общество «Росконтроль» проверил качество крабового мяса «Росконтроль» проверил качество крабового мяса марок Vici, «Меридиан», «Русское море», «Санта Бремор» и «А`Море».

Экономика На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.

Происшествия Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.

Происшествия Мантуров: SSJ 100 отвечает международным требованиям Как ранее писал News.ru, Мантуров заявил, что в ведомстве с оптимизмом смотрят на перспективы проекта SSJ 100.

Наука ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики расшифровали генетики Исследователями расшифровали ДНК древних народов Сибири и в результате обнаружили общего предка современных чукчей и индейцев.

Политика Путин пригласил американскую журналистку на татами Журналистка агентства Bloomderg Розалинд Мэтисон получила предложение от президента России Владимира Путина сразиться на татами.

Общество Бари Алибасов находится в медикаментозном сне Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.

Армия и оружие Соловьев высмеял слова Ковтуна о непричастности ВСУ к обстрелу мечети Владимир Ковтун заявил, что украинские военные не имеют отношения к обстрелу мечети в Донецке Телеведущий Владимир Соловьев уличил украинского политолога Вячеслава Ковтуна в обмане.

Политика Зеленский поручил вывезти на президентском самолете из Грузии 10 детей Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.

Политика Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.