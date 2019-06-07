Армия и оружие

«Генетический паспорт» военнослужащего появится в РоссииГазета.Ru вчера в 22:41

Глава РАН Александр Сергеев рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В России занялись созданием генетического паспорта военнослужащего

РБКвчера в 20:52

В России появится «генетический паспорт» военнослужащего

Известия00:15

В России хотят создать «генетический паспорт» для военных

Коммерсантъвчера в 22:26

В России создадут «генетический паспорт» военнослужащего

Lenta.ruвчера в 21:25

«Генетический паспорт» военнослужащего появится в России

Газета.Ru03:52

Глава РАН рассказал о планах создать «генетический паспорт» военнослужащего

РИА Новостивчера в 20:23

Российские ученые обсуждают проект создания генетического паспорта военнослужащего

ТАССвчера в 03:00
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Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Шоу-бизнес

Федосеевой-Шукшиной стало плохо из-за отравления Алибасова

Обновлено вчера в 23:41
Общество

Ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири

Елена Парфенова из Института леса СО РАН в Красноярске рассказала, что январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, а июльские — на 5,7 градуса, если выбросы парниковых газов не будут остановлены.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Корреспондент «Медузы» задержан в Москве

Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено в 03:44
Политика

Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Политика

Песков оценил возможность расширения нормандского формата

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность увеличения числа участников нормандского формата.
Обновлено в 03:54
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»

В ночь на 7 июня в Бостоне состоялся пятый матч финальной серии Кубка Стэнли, где "Брюинз" на своем льду принимал "Сент-Луис Блюз".
Обновлено в 04:11
Футбол

Колобков назвал футбол главным видом спорта в России

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что футболом в России занимается около 3 миллионов человек, поэтому его можно считать главным видом спорта в стране.
Обновлено в 03:55
Наука

Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца

Американская кардиологическая ассоциация разработала список из семи правил, придерживаясь которых, согласно последним данным, можно снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний почти на 80%.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

На Крым надвигается большой град с дождем

Обновлено в 04:03
Общество

Минувший четверг стал самым жарким днем в Москве с начала года

Обновлено в 05:08
Хоккей

Обладатель Кубка Стэнли задумался о пользе игроков НХЛ в сборной России

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением о выступлении российских хоккеистов на прошедшем чемпионате мира.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

Обновлено в 03:02
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.
Обновлено вчера в 17:25
Общество

«Росконтроль» проверил качество крабового мяса

«Росконтроль» проверил качество крабового мяса марок Vici, «Меридиан», «Русское море», «Санта Бремор» и «А`Море».
Обновлено в 03:00
Экономика

На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты

Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Мантуров: SSJ 100 отвечает международным требованиям

Как ранее писал News.ru, Мантуров заявил, что в ведомстве с оптимизмом смотрят на перспективы проекта SSJ 100.
Обновлено в 04:37
Наука

ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики расшифровали генетики

Исследователями расшифровали ДНК древних народов Сибири и в результате обнаружили общего предка современных чукчей и индейцев.
Обновлено в 00:05
Политика

Путин пригласил американскую журналистку на татами

Журналистка агентства Bloomderg Розалинд Мэтисон получила предложение от президента России Владимира Путина сразиться на татами.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

Взрыв произошел в центре шведского Линчепинга

Обновлено в 04:31
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 09:52
Армия и оружие

Соловьев высмеял слова Ковтуна о непричастности ВСУ к обстрелу мечети

Владимир Ковтун заявил, что украинские военные не имеют отношения к обстрелу мечети в Донецке Телеведущий Владимир Соловьев уличил украинского политолога Вячеслава Ковтуна в обмане.
Обновлено вчера в 21:38
Политика

Зеленский поручил вывезти на президентском самолете из Грузии 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании

В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.
Обновлено вчера в 17:25
Общество

Жителя Вологодской области оштрафовали из-за «сказочного Путина»

Жителя Вологодской области Юрия Щадрина оштрафовали на 30 тысяч рублей по закону о неуважении к власти.
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Авто

Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор

Отделение Mercedes-AMG представило самый мощный четырёхцилиндровый турбодвигатель для серийных автомобилей.
Обновлено в 04:46
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