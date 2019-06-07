Армия и оружие

«Генетический паспорт» военнослужащего появится в РоссииГазета.Ru вчера в 22:41

Глава РАН Александр Сергеев рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В России создадут «генетический паспорт» военнослужащего

Lenta.ruвчера в 21:25

«Генетический паспорт» военнослужащего появится в России

Газета.Ruвчера в 22:41

В России хотят создать «генетический паспорт» для военных

Коммерсантъвчера в 22:26

В России появится «генетический паспорт» военнослужащего

Известия00:15

В России занялись созданием генетического паспорта военнослужащего

РБКвчера в 20:52

Глава РАН рассказал о планах создать «генетический паспорт» военнослужащего

РИА Новостивчера в 20:23

Российские ученые обсуждают проект создания генетического паспорта военнослужащего

ТАССвчера в 03:00
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Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Экономика

Тиньков назвал дело против Калви позором и провокацией

Предприниматель Олег Тиньков на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что считает уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви позором России.
Обновлено в 02:54
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Обновлено вчера в 11:32
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Политика

Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено вчера в 22:19
Политика

Зеленский поручил вывезти на президентском самолете из Грузии 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Обновлено в 01:00
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая

Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

Посольство США отреагировало на отказ свердловских вузов от американских программ

Письмо министерства образования Свердловский области об отказе от обучающих программ с американским участием напоминает обстановку 30-х годов прошлого века.
Обновлено в 02:32
Политика

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Глава правительства Саксонии Михаэль Кретшмер считает, что следует наладить отношения с Москвой и отменить антироссийские санкции.
Обновлено в 03:14
Футбол

В финале Лиги наций сыграют Португалия и Голландия

Сборная Голландии добилась волевой победы над Англией (3:1) и пробилась в финал Лиги наций. В соперниках у "оранжевых" будут португальцы.
Обновлено вчера в 17:51
Энергетика

«Газпром нефть» позвала Shell на Ямал

Компании создадут СП по разработке участков с запасами 1 млрд тонн «Газпром нефть» договорилась с Shell о создании совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений на Ямале.
Обновлено вчера в 09:36
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Крейсер США пересёк курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море

«При движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересёк курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 м от корабля», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 03:23
Спорт

Шубенков стал первым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:38
Политика

Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании

В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.
Обновлено вчера в 17:25
Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Общество

Жаров анонсировал введение миллионных штрафов для интернет-компаний

Глава Роскомнадзора не назвал точной суммы штрафов, но заявил, что «там миллионы рублей, и нарастающие миллионы в случае повторного нарушения».
Обновлено в 03:07
Авто

Toyota и Subaru создадут совместную платформу для электрокаров

Сегодня, 6 июня, руководители компаний Toyota и Subaru заявили о своем намерении приступить к совместной разработке новой платформы, которая будет использоваться для средне- и полноразмерных электромобилей.
Обновлено вчера в 04:39
Общество

Шестое июня стало самым жарким днём с начала года

Обновлено в 01:38
Происшествия

Крестик спас россиянина от смерти при ударе молнии

Обновлено в 01:46
Происшествия

Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Зацепер погиб на крыше электропоезда на севере Москвы

Молодой человек погиб на крыше электрички на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия

На МКАДе мотоциклист погиб в ДТП с двумя машинами

Обновлено в 03:26
Общество

95-летнему вольскому ветерану отказывают в получении удобного протеза

Обновлено вчера в 15:02
Политика

МИД РФ: правительство Венесуэлы и оппозиция встретятся в Осло на следующей неделе

Новый раунд переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией, как ожидается, пройдет в Осло на следующей неделе.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей

Как сообщает Главное следственной управление СК РФ по Красноярскому краю, причиной конфликта стал долг в 100 рублей, который потерпевшая задолжала своим знакомым.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Политика

Саакашвили отказался возглавить партию Кличко

Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", готовившийся к рейсу Екатеринбург — Новый Уренгой с посадкой в Салехарде, задержан в аэропорту Кольцово почти на шесть часов, передает ТАСС.
Обновлено в 02:27
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