Армия и оружие
«Генетический паспорт» военнослужащего появится в РоссииГазета.Ru вчера в 22:41
Глава РАН Александр Сергеев рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Экономика
Тиньков назвал дело против Калви позором и провокацией
Предприниматель Олег Тиньков на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что считает уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви позором России.
Обновлено в 02:54
Общество
Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Обновлено вчера в 11:32
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Политика
Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы
Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Зеленский поручил вывезти на президентском самолете из Грузии 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Обновлено в 01:00
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Посольство США отреагировало на отказ свердловских вузов от американских программ
Письмо министерства образования Свердловский области об отказе от обучающих программ с американским участием напоминает обстановку 30-х годов прошлого века.
Обновлено в 02:32
Политика
Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции
Глава правительства Саксонии Михаэль Кретшмер считает, что следует наладить отношения с Москвой и отменить антироссийские санкции.
Обновлено в 03:14
Футбол
В финале Лиги наций сыграют Португалия и Голландия
Сборная Голландии добилась волевой победы над Англией (3:1) и пробилась в финал Лиги наций. В соперниках у "оранжевых" будут португальцы.
Обновлено вчера в 17:51
Энергетика
«Газпром нефть» позвала Shell на Ямал
Компании создадут СП по разработке участков с запасами 1 млрд тонн «Газпром нефть» договорилась с Shell о создании совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений на Ямале.
Обновлено вчера в 09:36
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Крейсер США пересёк курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
«При движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересёк курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 м от корабля», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 03:23
Спорт
Шубенков стал первым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании
В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.
Обновлено вчера в 17:25
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Жаров анонсировал введение миллионных штрафов для интернет-компаний
Глава Роскомнадзора не назвал точной суммы штрафов, но заявил, что «там миллионы рублей, и нарастающие миллионы в случае повторного нарушения».
Обновлено в 03:07
Авто
Toyota и Subaru создадут совместную платформу для электрокаров
Сегодня, 6 июня, руководители компаний Toyota и Subaru заявили о своем намерении приступить к совместной разработке новой платформы, которая будет использоваться для средне- и полноразмерных электромобилей.
Обновлено вчера в 04:39
Общество
Шестое июня стало самым жарким днём с начала года
Обновлено в 01:38
Происшествия
Крестик спас россиянина от смерти при ударе молнии
Обновлено в 01:46
Происшествия
Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Зацепер погиб на крыше электропоезда на севере Москвы
Молодой человек погиб на крыше электрички на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
На МКАДе мотоциклист погиб в ДТП с двумя машинами
Обновлено в 03:26
Общество
95-летнему вольскому ветерану отказывают в получении удобного протеза
Обновлено вчера в 15:02
Политика
МИД РФ: правительство Венесуэлы и оппозиция встретятся в Осло на следующей неделе
Новый раунд переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией, как ожидается, пройдет в Осло на следующей неделе.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей
Как сообщает Главное следственной управление СК РФ по Красноярскому краю, причиной конфликта стал долг в 100 рублей, который потерпевшая задолжала своим знакомым.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Политика
Саакашвили отказался возглавить партию Кличко
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", готовившийся к рейсу Екатеринбург — Новый Уренгой с посадкой в Салехарде, задержан в аэропорту Кольцово почти на шесть часов, передает ТАСС.
Обновлено в 02:27