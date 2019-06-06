«Генетический паспорт» военнослужащего появится в РоссииГазета.Ru вчера в 22:41

с чего всё началось

Глава РАН Александр Сергеев рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В ОБСЕ опровергли слова о предложении Кучмы по деблокированию Донбасса Представитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что первыми о разблокировании Донбасса заговорили представители ДНР и ЛНР, а не представитель Киева Леонид Кучма, как сообщалось ранее.

Авто Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7 Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Футбол Представлен календарь Российской премьер-лиги Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".

Общество Расчет советских зарплат при назначении пенсий предложили упростить Законопроект предлагает при утрате необходимых документов не по вине работника при расчете пенсии использовать показатели средней зарплаты, единые тарифные сетки и прочие нормативы, утвержденные в советские годы, пишет «Российская газета».

Футбол Сборная России по футболу прибыла в Саранск Главный тренер сборной Станислав Черчесов, отведав хлеб-соль, поблагодарил встречающих, Артем Дзюба и кто-то из Миранчуков помахали рукой, после чего автобус с футболистами отправился в отель "Шератон" Кстати, несмотря на то, что наша национальная сборная впервые проведет официальный матч в Саранске, и Черчесов, и многие футболисты бывали в столице Мордовии неоднократно.

Происшествия Катер с четырьмя пассажирами затонул у берегов Владивостока Катер с четырьмя пассажирами затонул у острова Русский во Владивостоке.

Теннис 17-летняя Анисимова обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» Симону Халеп 17-летняя Анисимова стала первым в истории теннисистом (и в мужском, и в женском разрядах), родившимся после 2000 года, который смог пробиться в полуфинал турнира Большого шлема.

Экономика Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельца "Энел Россия" продаст ее СГК за 21 млрд руб. "Энел Россия" после трех лет переговоров наконец согласовала продажу Сибирской генерирующей компании (СГК) Рефтинскую ГРЭС.

Политика Зеленский ответил на петицию о своей отставке Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.

Общество Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.

Общество Паромное сообщение между Сахалином и Японией в этом году осуществляться не будет Отмечается, что решение об отмене рейсов было вызвано, в частности, тем, что "российская сторона не подготовила соответствующее чартерное судно".

Общество Десятки российских пилотов с недействительными дипломами остались без работы Десятки пилотов остались без работы после катастрофы лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился в февраля 2018 года.

Общество В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.

Шоу-бизнес Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.

Энергетика Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.

Происшествия Два человека погибли, трое пострадали при пожаре в Иркутской области Дознаватели МЧС выехали на место и при осмотре сгоревшего вагончика обнаружили сильно поврежденные огнем тела двух погибших, предположительно мужчины и женщины, личности которых устанавливаются.

Происшествия Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.

Футбол Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".

Политика Опубликована вторая серия интервью с Т.Давыденко Видео начинается с того, что председатель СП благодарит журналиста за вышедшее интервью, и за то, что Караулов выполнил обещание и передал документы президенту.

Общество Павел Дуров на месяц отказался от еды Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на месяц откажется от еды, заявил он в своем канале.

Религия Православные пензенцы отмечают Вознесение Господне В четверг, 6 июня, православные верующие в России и по всему миру отмечают Вознесение Господне.