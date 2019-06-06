Армия и оружие

«Генетический паспорт» военнослужащего появится в РоссииГазета.Ru 22:41

Глава РАН Александр Сергеев рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего. Об этом сообщает РИА "Новости".
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«Генетический паспорт» военнослужащего появится в России

Газета.Ru22:41

Российские ученые обсуждают проект создания генетического паспорта военнослужащего

ТАСС03:00

В России создадут «генетический паспорт» военнослужащего

Lenta.ru21:25

В России занялись созданием генетического паспорта военнослужащего

РБК20:52

Глава РАН рассказал о планах создать «генетический паспорт» военнослужащего

РИА Новости20:23

Российские ученые рассматривают проект создания генетического паспорта военнослужащего

Кубанские новости03:39

В России хотят создать «генетический паспорт» для военных

Коммерсантъ22:26
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
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«Я ждала этого 15 лет»: Ирина Гринева исполнила свою мечту

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Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено в 18:01
Политика

Пентагон опасается «действий» России в Арктике

Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.
Обновлено в 22:50
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В России увеличат размер материнского капитала

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено в 12:20
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США

В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено в 21:43
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Десятки пилотов, которые учились в челябинском вузе, остались без работы

Десятки пилотов, окончивших Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), остались без работы по всей России.
Обновлено в 22:40
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Шоу-бизнес

Жена Евгения Леонова-Гладышева: «Каждый месяц тратим 230 тысяч на реабилитацию»

Актер восстанавливается после травмы головы. Каждые три месяца Евгений Леонов-Гладышев проходит реабилитацию.
Обновлено в 16:00
Общество

Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ

Обновлено в 18:15
Общество

Власти Иркутской области прокомментировали задержание главы Минлеса

Правительство и губернатор "обеспокоены" Пресс-служба правительства Иркутской области опубликовала комментарии по поводу сегодняшнего задержания главы министерства лесного комплекса региона Сергея Шеверды.
Обновлено в 12:31
Наука

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Политика

Hill: Трамп решил вновь ввести режим ЧП в США

Президент США Дональд Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики.
Обновлено в 19:05
Экономика

Дальнему Востоку не поделили субсидии

Вице-премьер Юрий Трутнев добивается сохранения их на прежнем уровне и получил на это согласие Владимира Путина, хотя курирующий энергетику вице-премьер Дмитрий Козак хочет сократить субсидии, не выделяя их бюджетным потребителям и крупной промышленности в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
Обновлено в 18:22
Армия и оружие

Дизельные субмарины ТОФ сразились в подводной дуэли

Дизельные подводные лодки Приморской флотилии Тихоокеанского флота в рамках планового учения сошлись в дуэли.
Обновлено в 21:43
Политика

Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора

Помимо Осипова, известно еще об одном возможном претенденте на пост губернатора - краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука.
Обновлено в 21:27
Авто

Показан обновлённый Renault Koleos

Renault представила обновленную версию кроссовера Koleos, приведя большой внедорожник к новой фирменной стилистике марки, которую получил Kadjar.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Эстонии нашли клад в снаряде времен Российской Империи

Эстонские саперы нашли в Пярнуском уезде клад в 150-миллиметровом снаряде времен Первой мировой войны.
Обновлено в 21:58
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Обновлено в 21:53
Происшествия

В США арестовали мужчину за угрозы сенаторам

Первую угрозу 54-летний Скотт Брафан Хейвен озвучил в мае 2018 года. Тогда он пообещал отрезать головы двум сенаторам.
Обновлено в 19:12
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Происшествия

В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке

Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 19:32
Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Здоровье

Для борьбы с продавцами талонов запись в сахалинскую стоматологию временно перевели на 1-300

Сахалинская областная стоматология прекратила выкладывать талоны на сайте госуслуг.
Обновлено в 22:45
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Армия и оружие

ВМС США провели испытания электромагнитной пушки

Недавно состоялось тестирование новейшей электромагнитной пушки. Оно было проведено ВМС Соединенных Штатов.
Обновлено в 03:36
Наука

В Австралии найдены куски опала с костями неизвестных динозавров

Фрагменты опала с заключенными внутри останками древних существ, обнаруженные на территории Австралии три с половиной десятка лет назад, оказались ценнейшей находкой, так как речь идет об останках неизвестного науке вида динозавров.
Обновлено вчера в 07:24
Общество

«Должно неплохо получиться»: в Челябинске впервые отремонтируют двор по канонам урбанистики

В Ленинском районе в этом году отремонтируют 15 дворов на 50 миллионов рублей.
Обновлено в 09:14
Гаджеты

Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng

Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено в 06:05
Религия

Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»

Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
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