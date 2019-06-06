Армия и оружие
«Генетический паспорт» военнослужащего появится в РоссииГазета.Ru 22:41
Глава РАН Александр Сергеев рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Российские ученые рассматривают проект создания генетического паспорта военнослужащего
Кубанские новости03:39
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