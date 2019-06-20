Авто
Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. PowerКоммерсантъ 14:56
Корейские автопроизводители заняли три лидирующих позиции в рейтинге надежности автомобилей по версии американского маркетингового агентства J. D. Power and Associates.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 17:56, Вашингтон
Политика
В Тбилиси антироссийская оппозиция штурмует парламент Грузии
Вечером в четверг, 20 июня, оппозиционная акция протеста в Тбилиси практически переросла в захват здания парламента Грузии.
Обновлено в 14:22
Политика
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Обновлено в 08:35
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Политика
Маттео Сальвини выдвинули на Нобелевскую премию мира
Кандидатура вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини выдвинута на получение Нобелевской премии мира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:17
Космос
Найдены потенциальные космические туристы для полета на «Союзе»
Обновлено вчера в 21:05
Армия и оружие
Трамп заявил, что хочет покончить с «бесконечными войнами»
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что хочет "выйти из бесконечных войн".
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Екатерина Климова ответила на вопрос о неудачах в любви
Екатерина Климова остроумно ответила на неудобный вопрос от одного из подписчиков по поводу ее личной жизни.
Обновлено в 05:42
Общество
В Бахрейне сняли на видео, как дайвер исследует затопленный самолет
Списанный самолет станет центральным элементом крупнейшего в мире подводного тематического парка у берегов Бахрейна, открытие которого запланировано на август 2019 года, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:08
Футбол
Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Космос
Казанские учёные примут участие в международном космическом проекте
Учёные Казанского федерального университета (КФУ) обеспечат наземную поддержку совместного российско-германского проекта орбитальной астрофизической обсерватории.
Обновлено в 11:23
Хоккей
Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17
Обновлено в 00:41
Общество
Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы
Обновлено в 17:39
Общество
Алибасов выгнал сына и лишил его наследства
Обновлено вчера в 17:38
Спорт
Алина Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на Internationaux de France в Гренобле и NHK Trophy в Саппоро.
Обновлено в 11:25
Гаджеты
Philips выпустила первую коммерческую Li-Fi линейку
Компания Signify, ранее известная как Philips Lighting и выпускающая «умные» лампочки под маркой Hue, анонсировала новую модель Truelifi.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отказалась от алиментов
Ксения отказалась от алиментов и сняла с бывшего мужа эту обязанность.
Обновлено в 10:43
Политика
Власти Калининграда займутся вопросом пожарного о низких зарплатах
Калининградские власти разберутся с ситуацией пожарного, который рассказал во время Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным о низких зарплатах.
Обновлено в 11:23
Политика
Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете
Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено в 15:47
Политика
Путин: война США с Ираном стала бы катастрофой
Вооружённый конфликт Соединённых Штатов и Ирана стал бы катастрофой для региона, заявил президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с танкерами в Оманском заливе.
Обновлено в 08:51
Экономика
Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты
Россияне во время «Прямой линии» с президентом пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты.
Обновлено в 05:19
Политика
Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист
Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Слухи о возвращении цыган в Чемодановку не подтвердились
Обновлено в 14:16
Общество
Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала
Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
Обновлено в 10:06