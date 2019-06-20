Авто
Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. PowerКоммерсантъ 14:56
Корейские автопроизводители заняли три лидирующих позиции в рейтинге надежности автомобилей по версии американского маркетингового агентства J. D. Power and Associates.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Кино
Киану Ривз может стать новым супергероем Marvel
Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что актер Киану Ривз может стать новым супергероем киновселенной.
Обновлено в 19:14
Политика
Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат
Обновлено в 08:21
Политика
Путин высказался против либерализации борьбы с наркотиками
26% заключённых были осуждены «как раз по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков — наркотических средств и прекурсоров».
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Политика
Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометами
Обновлено в 18:27
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Футбол
Исполком РФС 26 июня обсудит вопрос изменения лимита на легионеров
Стала известна повестка дня очередного заседания исполкома РФС, которое пройдет 26 июня.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Больная раком звезда «Чародеев» отыграла последний спектакль
Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева, которая уже на протяжении двух лет борется с раком, отыграла последний спектакль в ДМ «Царскосельский» в Санкт-Петербурге вечером 19 июня.
Обновлено в 01:34
Гаджеты
Philips выпустила первую коммерческую Li-Fi линейку
Компания Signify, ранее известная как Philips Lighting и выпускающая «умные» лампочки под маркой Hue, анонсировала новую модель Truelifi.
Обновлено в 10:19
Футбол
Паредес может вернуться в «Зенит»
Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02
Общество
МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено в 18:03
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 16:38
Политика
ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов
Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 17:29
Общество
СКР начал проверку по обращению жительницы Читы к президенту России
Следственные органы СКР начали доследственную проверку по фактам, изложенным в обращении жительницы Читы к президенту России.
Обновлено в 15:08
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Экономика
«Росатом» начал строительные работы на площадке АЭС «Пакш-2» в Венгрии
«Росатом» начал строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии.
Обновлено в 17:26
Футбол
Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Общество
Экономист объяснил, какие нацпроекты дадут немедленный результат, а каким необходимо время
Экономист и политолог Александр Дудчак пояснил в разговоре с корреспондентом «Слово и Дело», что если эффект от одних Нацпроектов действительно можно почувствовать уже сейчас, то положительные результаты от других нужно будет подождать хотя бы пару лет.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес
Оскар Кучера объяснил, почему его супруга будет рожать в Майами
Многие обвиняют звезду и его супругу в том, что они предатели родины, потому что решили рожать ребенка в Майами, а не в родной России.
Обновлено в 05:39
Наука
На Филиппинах обнаружили поедающего камень корабельного червя
Ученые-биологи нашли на территории Филиппин (остров Бохоль) поедающего камень корабельного червя.
Обновлено вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Общество
В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса
В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса Представители МВД России вчера обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей.
Обновлено в 19:20
Происшествия
Воронежские власти помогут детям женщины, погибшей в резонансном ДТП
Правительство Воронежской области окажет материальную помощь семье женщины, погибшей в ДТП в Хохольском районе 15 июня — тогда жертвами аварии стали восемь человек.
Обновлено в 10:49
Общество
Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала
Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
Обновлено в 10:06
Финансы
Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года
Доллар торгуется на уровне 62,9 руб./$, упав ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 года.
Обновлено в 12:12
Наука
Китайский дрон обеспечит квантовую связь с воздуха
Обновлено в 08:51
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Технологии
Утечка из экрана: в банках освоили простейший способ слива данных
В банках и МФО «Известиям» рассказали, что озабочены утечками персональных данных клиентов и делают все возможное для предотвращения сливов.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
Самая большая атомная подводная лодка прошла испытания в Белом море
Атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» после заводского ремонта провел первые испытания в Белом море.
Обновлено в 09:51