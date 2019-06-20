Авто

Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. PowerКоммерсантъ 14:56

Корейские автопроизводители заняли три лидирующих позиции в рейтинге надежности автомобилей по версии американского маркетингового агентства J. D. Power and Associates.
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Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power

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