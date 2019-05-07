Происшествия
Генералу Дрыманову предъявили окончательное обвинениеBFM.ru 05:01
Следственное управление ФСБ предъявило в окончательной редакции обвинение бывшему руководителю столичного главка Следственного комитета России генерал-лейтенанту в отставке Александру Дрыманову по делу о получении взятки на сумму 1 млн долларов. Об этом Business FM сообщил его адвокат Денис Кобелев.
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Происшествия
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Находящийся в тюрьме Джулиан Ассанж подавлен, но не сломлен, заявил главный редактор сайта WikiLeaks Кристин Храфнссон.
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
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Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
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Медведев уступил Пелье на старте турнира в Мадриде
В других встречах дня швейцарец Стэн Вавринка обыграл француза Пьер-Юга Эрбера, Давид Гоффен из Бельгии уступил венгру Мартону Фучовичу.
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В новом музее будет три блока: первый посвящен истории жизни и подвигу Зои Космодемьянской, второй будет рассказывать о жизни Московского региона в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны, третий - о партизанском движении.
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Происшествия
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Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро из-за дизельного скандала
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Петербургский рынок легковых автомобилей с пробегом в 1 квартале 2019 года показал падение на 5,4%, до 38,5 тысячи штук.
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Обновлено вчера в 15:56
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Обновлено в 09:54
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КГБ Белоруссии задержал троих россиян
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В Одессе сожгли памятные таблички у Дома Профсоюзов
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Экономика
Чистая прибыль «Юнипро» по МСФО в 1-м квартале выросла на 22,5%
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В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево
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Новый император Японии получит уникальную Toyota
Новый император Японии получит уникальный кабриолет, построенный на базе седана Toyota Century по индивидуальному заказу.
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Адвокат попросил СК приостановить работу аэропорта «Шереметьево»
Адвокат просит Следственный комитет РФ приостановить работу Шереметьево и проверить все самолеты Sukhoi Superjet 100-95B после катастрофы в аэропорту, где погиб 41 человек.
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В Германии посмеялись над авианосцем США у берегов Ирана
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Скончалась автор книги про «Гардемаринов»
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В Варшаве прошла акция «Бессмертный полк»
Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Варшаве, передает в среду корреспондент РИА Новости.
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