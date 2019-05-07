Происшествия

Генералу Дрыманову предъявили окончательное обвинениеBFM.ru 05:01

Следственное управление ФСБ предъявило в окончательной редакции обвинение бывшему руководителю столичного главка Следственного комитета России генерал-лейтенанту в отставке Александру Дрыманову по делу о получении взятки на сумму 1 млн долларов. Об этом Business FM сообщил его адвокат Денис Кобелев.
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Генералу СК Дрыманову предъявили обвинение по двум эпизодам взяточничества

РИА Новости04:29

ФСБ предъявила генералу СК Дрыманову окончательное обвинение

Газета.Ru04:45

Экс-главе СК по Москве Дрыманову предъявили обвинение

RT на русском04:38

Генералу Дрыманову предъявлено окончательное обвинение в коррупции

Интерфакс04:31

Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение

РБК04:46

Следствие по делу о взятках в отношении генерал-майора СК Дрыманова завершено

ТАСС04:28

Завершено расследование дела экс-главы столичного главка СКР

Коммерсантъ05:25
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Происшествия

В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина

Обновлено в 09:20
Общество

В WikiLeaks рассказали о состоянии Ассанжа в тюрьме

Находящийся в тюрьме Джулиан Ассанж подавлен, но не сломлен, заявил главный редактор сайта WikiLeaks Кристин Храфнссон.
Обновлено в 07:43
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Теннис

Медведев уступил Пелье на старте турнира в Мадриде

В других встречах дня швейцарец Стэн Вавринка обыграл француза Пьер-Юга Эрбера, Давид Гоффен из Бельгии уступил венгру Мартону Фучовичу.
Обновлено в 08:00
Общество

В РФ упростят правила установления инвалидности

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Общество

В подмосковном Петрищеве построят новый музей Зои Космодемьянской

В новом музее будет три блока: первый посвящен истории жизни и подвигу Зои Космодемьянской, второй будет рассказывать о жизни Московского региона в предвоенный период и в годы Великой Отечественной войны, третий - о партизанском движении.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

ПВО авиабазы Хмеймим отразила удар боевиков 36 реактивными снарядами

Боевики в Сирии два раза за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим из реактивных систем залпового огня.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»

Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Общество

Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Опубликованы фото вернувшегося в горящий «Суперджет» пилота

В Сети опубликована крупная раскадровка видео горящего в Шереметьево "Суперджета" - а именно, моментов, когда человек, выбравшийся по тросу из кабины пилотов, взбирается, рискуя жизнью в горящий салон по надувному трапу, исчезает внутри, а затем спускает вниз предположительно пассажира (разглядеть детали сложно).
Обновлено в 07:08
Авто

Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро из-за дизельного скандала

Прокуратура Штутгарта оштрафовала производителя автомобилей Porsche на 535 миллионов евро за нарушения, связанные с дизельным скандалом.
Обновлено в 09:01
Общество

Главный синоптик пообещал Петербургу тепло на 9 мая

В День Победы, 9 мая, в Петербург придет антициклон, и нынешнее похолодание сменится ясной теплой погодой.
Обновлено в 09:20
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей с пробегом в Петербурге

Петербургский рынок легковых автомобилей с пробегом в 1 квартале 2019 года показал падение на 5,4%, до 38,5 тысячи штук.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Узнать, чем же завершится дело скандально известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, можно будет в 14:00 по мск.
Обновлено вчера в 15:56
Общество

В Москве к 9 мая возложили цветы не дожившему до ВОВ маршалу

Обновлено в 09:54
Политика

КГБ Белоруссии задержал троих россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки.
Обновлено в 09:37
Здоровье

Врачи рассказали, чем страшна одышка

Более 70% в России получают диагноз уже на 3 или 4 стадии заболевания, когда они фактически прикованы к инвалидному креслу или постели и не способны выполнять даже простые бытовые дела без одышки, слабости, боли в грудной клетке и головокружения.
Обновлено в 05:40
Происшествия

В Одессе сожгли памятные таблички у Дома Профсоюзов

Обновлено в 08:34
Экономика

Чистая прибыль «Юнипро» по МСФО в 1-м квартале выросла на 22,5%

EBITDA увеличилась на 18,4% - до 9,084 млрд руб. Выручка "Юнипро" поднялась на 13,3%, составив 23,040 млрд рублей.
Обновлено в 05:45
Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» хочет перейти в «Барселону»

По данным Sport.es, Мата планирует перейти в каталонский клуб летом на правах свободного агента.
Обновлено в 07:59
Авто

Производство кроссовера Haval H2 может быть начато на территории РФ

Обновлено в 00:58
Политика

Многодетным семьям компенсируют ипотечные кредиты

Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево

В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено вчера в 04:03
Авто

Новый император Японии получит уникальную Toyota

Новый император Японии получит уникальный кабриолет, построенный на базе седана Toyota Century по индивидуальному заказу.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Андрей Малахов заступился за победившую в шоу «Голос. Дети» дочь Алсу

Телеведущий не понимает, неужели 11-летняя Микелла Абрамова заслуживает «потока грязи» только из-за того, что родилась в семье артистки.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Адвокат попросил СК приостановить работу аэропорта «Шереметьево»

Адвокат просит Следственный комитет РФ приостановить работу Шереметьево и проверить все самолеты Sukhoi Superjet 100-95B после катастрофы в аэропорту, где погиб 41 человек.
Обновлено в 07:49
Политика

В Германии посмеялись над авианосцем США у берегов Ирана

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Кино

Скончалась автор книги про «Гардемаринов»

Обновлено в 09:26
Общество

В Варшаве прошла акция «Бессмертный полк»

Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Варшаве, передает в среду корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:15
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