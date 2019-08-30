Футбол Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.

Кино Меган Маркл может вернуться в кино Герцогиня Сассекская Меган Маркл может в скором времени вернуться в кино.

Здоровье В Госдуме отреагировали на ситуацию с «бунтом» тагильских хирургов Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов во время встречи с журналистами заявил, что главврачи больниц в Нижнем Тагиле «должным образом не отреагировали на недовольство» сотрудников, пишет ТАСС.

Политика Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.

Политика На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул для школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Происшествия Родители умершей в Турции россиянки обвинили врачей в краже органов В Турции скончалась 16-летняя жительница Красноярска, которой врачи отказывались помочь на протяжении девяти часов.

Экономика Forbes назвал лучшие банки для миллионеров Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг российских и иностранных банков, предлагающих клиентам услуги private banking.

Политика Президент Грузии захотела уменьшить зависимость от России Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 сентября В среднем, как пояснили «Известиям» в Пенсионном фонде, речь идет об увеличении пенсий примерно на 1,3 тыс. рублей в месяц.

Экономика «Сургутнефтегаз» сообщил о 15,5 млрд рублей полугодового убытка В I полугодии 2019 года "Сургутнефтегаз" получил 15,5 млрд рублей убытка по МСФО против 390 млрд рублей прибыли годом ранее.

Общество СМИ назвали число неработающих россиян предпенсионного возраста Всего же на 1 января этого года, по данным Росстата, в стране проживали 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста - в общей сложности 10,1 млн человек.

Здоровье Минздрав отменил госрегистрацию лекарства от кашля «Фармспал» Минздрав России принял решение об отмене государственной регистрации препарата от кашля "Фармспал", содержащее фенспирид, следует из информационного письма, опубликованного на сайте Росздравнадзора.

Общество Власти Москвы объяснили рассылку sms о концерте просьбой организаторов Департамент информационных технологий Москвы разослал москвичам sms с приглашением на фестиваль на проспекте Сахарова 31 августа по просьбе его организаторов – Российского союза молодежи (РСМ), сообщили «Ведомостям» в ведомстве.

Общество Названа опасность злоупотребления кофе Злоупотребление кофе может быть опасным, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью «Вечерней Москве».

Политика Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.

Общество Гороскоп на 27 августа: Стрельцам сегодня стоит быть аккуратнее Звезды советуют провести этот день за общением с близкими. Помимо семейной теплоты, сегодня может быть неожиданная помощь родных.

Гаджеты В Apple запланировали 10 сентября провести презентацию новых iPhone В прошлом году компания объявила о выпуске Apple Watch Series 4, а также об обновлении программного обеспечения для HomePod вместе со своими новыми iPhone.