Экономика
Генеральным директором агентства АКРА назначен Игорь ЗелезецкийКоммерсантъ 07:43
Генеральным директором Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) назначен ранее исполнявший обязанности руководителя агентства Игорь Зелезецкий. Он сменил на посту Екатерину Трофимову, покинувшую компанию 17 января 2019 года.
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