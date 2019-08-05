Экономика
Генеральный директор британского банка HSBC ушел в отставкуВедомости 19:29
Британский банк HSBC объявил, что его генеральный директор Джон Флинт ушел в отставку, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Отмечается, что отставка произошла «по взаимной договоренности с правлением».
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Общество
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Ученые нашли способ ускорить работу квантового компьютера в 200 раз
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Известная российская актриса Елизавета Боярская поделилась с поклонниками серией снимков с короткой стрижкой с фотосессии.
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Названы топ-5 лучших кроссоверов в России до 1 млн рублей
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Спорт
«В гримерке ее будет ждать сюрприз». Показан тайный подарок для Дженнифер Лопес
Обновлено в 18:43
Политика
Трамп назвал причину массовых расстрелов в США
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США являются серьезные психические заболевания.
Обновлено в 19:51
Политика
Вице-премьер Италии назвал Путина «великим президентом»
Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини назвал российского лидера Владимира Путина великим президентом.
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Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено в 15:35
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Общество
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Технологии
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Исполнительный директор ассоциации Алексей Нейман рассказал изданию, что её члены готовы делиться обезличенными данными клиентов, если будут соблюдены условия минимизации рисков утечки.
Обновлено в 18:47
Политика
В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ
4 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин, говоря о миграции жителей страны, заявил, что через несколько лет половина украинского населения будет находиться за границей.
Обновлено в 19:55
Космос
На Луне и Меркурии могут храниться крупные отложения льда
Ледяные отложения Меркурия кажутся гораздо менее пятнистыми, чем на Луне, и относительно свежими, возможно, возникшими или освеженными за последние десятки миллионов лет.
Обновлено в 04:47
Общество
Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
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Армия и оружие
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Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 20:57
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Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
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Обновлено в 07:52
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Политика
Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России
Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено в 19:39
Общество
Беглов открыл благотворительный забег железнодорожников
Участников на Дворцовой площади поприветствовал временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров Забег приурочен ко дню железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа.
Обновлено в 02:49