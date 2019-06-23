Генеральный директор «Зенита» прибыл на сборы команды в АвстрииSport24.ru 15:30

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прилетел в Австрию, где команда готовится к новому сезону. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Генеральный директор «Зенита» прибыл на сборы команды в Австрии

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