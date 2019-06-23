Футбол
Генеральный директор «Зенита» прибыл на сборы команды в АвстрииSport24.ru 15:30
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прилетел в Австрию, где команда готовится к новому сезону. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
Гаджеты
Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000
Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.
Обновлено в 09:30
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала золото Европейских игр в многоборье
Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье II Европейских игр в Минске.
Обновлено вчера в 13:52
Футбол
Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизме
На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме.
Обновлено в 16:43
Здоровье
Названы рекомендации для увеличения продолжительности жизни на 10 лет
Британским специалистом в области геронтологии Обри Ди Греем названы рекомендации для увеличения продолжительности жизни как минимум на 10 лет.
Обновлено в 17:10
Космос
Россия прирастает новыми островами в Арктике
Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
Обновлено вчера в 08:12
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Обновлено в 17:09
Автоспорт
Даниил Квят: пытались взять максимум от гонки во Франции
Обновлено в 16:45
Армия и оружие
Рассекречены документы об обороне Брестской крепости
Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
Обновлено вчера в 01:43
Происшествия
В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW
В Московской области девять человек пострадали в крупном ДТП.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Обновлено в 14:06
Энергетика
«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах
Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая
Администрация американского президента Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Обновлено в 16:56
Политика
В Чечне объяснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»
Министр Чечни по нацполитике и внешним связям Джамбулат Умаров заявил, что в недавнем высказывании главы региона Рамзана Кадырова о ситуации в Грузии не было никакой агрессии.
Обновлено в 11:00
Экономика
В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых
В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Уроженку России обнаружили мертвой в США
Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке.
Обновлено в 17:01
Музыка
Японские пенсионерки спели рэп в честь G20
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес
Либерж Кпадону: «Люди ненавидят только тех участников „ДОМа-2“, которые так и ушли с проекта идиотами»
Либерж Кпадону относится к числу тех участников «ДОМа-2», которые после ухода за периметр смогли сохранить хороший имидж и построить карьеру.
Обновлено в 16:00
Политика
ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили
Как сообщает ЦИК, по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины.
Обновлено в 16:59
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В МВД назвали число участников митинга в поддержку Голунова в Москве
В согласованном митинге в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова в Москве принимают участие около 1800 человек.
Обновлено в 12:11
Общество
Более 100 московских школ откроют тематические рестораны в сентябре
Тематические рестораны с росписями на стенах и картинами появятся в сентябре еще в 34 школах столицы, их общее количество превысит 100.
Обновлено в 10:17
Футбол
Девушка Луиса Адриано показала кольцо на безымянном пальце правой руки
Екатерина Дорожко, подруга форварда «Спартака» Луиса Адриано, опубликовала фото, на котором видно кольцо на безымянном пальце её правой руки.
Обновлено в 16:19
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Здоровье
На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи
Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
Обновлено в 12:37
Общество
В Петербурге стартовал праздник «Алые паруса»
На Дворцовой площади Петербурга начался главный праздник всех выпускников "Алые паруса".
Обновлено в 16:34
Общество
Свежая голова
Валентина Петренко, общественный и политический деятель: Раньше в нашем законодательстве не было норм, регулирующих вопрос трудоустройства несовершеннолетних детей.
Обновлено в 15:55
Футбол
«ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»
Нападающий ПСЖ Неймар хочет покинуть столичный клуб в летнее межсезонье.
Обновлено в 12:10
Политика
В Совфеде допустили новые ограничительные меры против Грузии
Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия может ввести в отношении Грузии новые ограничительные меры.
Обновлено в 13:49