Футбол

Генеральный директор «Зенита» Медведев прокомментировал уход ЛодыгинаНева Спорт 12:43

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход Юрия Лодыгина из клуба. «Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.
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Гендиректор: ФК «Зенит» уже сформировал вратарскую бригаду на сезон-2019/20

Футбольный клуб "Зенит" полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев. Основным вратарем "Зенита" в минувшем сезоне был Андрей Лунев, который сыграл за команду 42 матча во всех турнирах.
ТАСС11:48

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«Зенит» сформировал вратарскую бригаду на новый сезон. Лодыгину не предложен новый контракт

Sport24.ru12:39

Гендиректор: ФК «Зенит» уже сформировал вратарскую бригаду на сезон-2019/20

ТАСС11:48

Александр Медведев: «„Зенит“ не будет предлагать новый контракт Лодыгину»

Sports.ru13:22

Медведев: «Зенит» не будет предлагать новый контракт Лодыгину

Чемпионат12:58

Александр Медведев: «„Зенит“ сформировал вратарскую линию на сезон-2019/20»

Матч ТВ12:14

«Зенит» полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон

Спорт-Экспресс12:06

В «Зените» не будут искать замену Юрию Лодыгину

78.ru14:31
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