Генеральный директор «Зенита» Медведев прокомментировал уход ЛодыгинаНева Спорт 12:43

Футбольный клуб "Зенит" полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев. Основным вратарем "Зенита" в минувшем сезоне был Андрей Лунев, который сыграл за команду 42 матча во всех турнирах.

с чего всё началось

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход Юрия Лодыгина из клуба. «Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

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