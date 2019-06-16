Футбол
Генеральный директор «Зенита» Медведев прокомментировал уход ЛодыгинаНева Спорт 12:43
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход Юрия Лодыгина из клуба. «Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.
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с чего всё началось
Футбольный клуб "Зенит" полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев. Основным вратарем "Зенита" в минувшем сезоне был Андрей Лунев, который сыграл за команду 42 матча во всех турнирах.ТАСС11:48
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Обновлено в 17:12
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14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет
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Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева.
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Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».
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В Крыму погиб российский биатлонист
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Парагвай и Катар сыграли вничью
Сборные Парагвая и Катара сыграли вничью в 1-м туре группового турнира Кубка Америки (2:2). Парагвайцы вышли вперед уже на 4-й минуте встречи, а в начале второго тайма удвоили преимущество, однако потом катарцы смогли отыграться.
Обновлено в 17:05
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Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
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