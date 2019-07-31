Футбол
Генеральный директор «Спартака» назвал новичка команды топовым игрокомРБК 14:07
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что команда совершила удачную сделку, в зяв в аренду у дортмундской «Боруссии» атакующего полузащитника Андре Шюррле. Через год по окончании срока «красно-белые» смогут выкупить права на 28-летнего футболиста.
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