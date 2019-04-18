Футбол
Генеральный директор РФС Алаев награжден орденом ДружбыРИА Новости вчера в 12:46
Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев награжден орденом Дружбы, сообщается на сайте организации.
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Владимир Леонов награжден Орденом Дружбы за проведенный ЧМ-2018 по футболу
Казанский репортервчера в 10:33
Министра спорта РТ наградили орденом Дружбы за вклад в организацию ЧМ по футболу-2018
Татар-информвчера в 10:02
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Власти Китая требуют от банков качественного обслуживания россиян
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Обновлено вчера в 09:05
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В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено вчера в 09:03
Футбол
Английский клуб обвинён в расизме и оштрафован
В детской футбольной лиге Англии разгорелся скандал после того, как отец одного из десятилетних футболистов обвинил команду в расизме из-за замены собственного ребёнка в ходе одного из поединков.
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Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой
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В России могут появиться частные кладбища.
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Экономика
Лукашенко нашел способ перестать ходить с протянутой рукой
Правительству Белоруссии следует быстрее окончить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов страны (НПЗ).
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Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено вчера в 14:55
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В ВОЗ рассказали о бесполезности антибиотиков при гриппе
Антибиотики не вылечат от гриппа, но могут привести к выработке устойчивости у бактерий, заявил в интервью РИА Новости руководитель программы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения Данило Ло Фо Вонг.
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Хоккей
Овечкин сравнялся с Малкиным по количеству голов в плей-офф НХЛ
Благодаря шайбе, заброшенной в ворота «Каролина Харрикейнз», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин догнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:59
Транспорт
ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права
Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
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Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов
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В минздраве рассказали о состоянии отравившихся в Якутии школьников
Школьники рассказали, что 17 апреля пообедали в школьной столовой, после чего поужинали дома, а ночью проявились симптомы, с которыми утром дети были доставлены в больницу.
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В результате, как сообщил источник, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.
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Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов ProAce City.
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После гибели мальчика в детском саду в Югре проверят игровые площадки
После гибели на игровой площадке в детском саду Нягани 4-летнего мальчика губернатор Югры Наталья Комарова поручила департаменту образования и молодежной политики автономного округа провести проверку причин трагедии.
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