Генеральный директор РФС Алаев награжден орденом ДружбыРИА Новости 12:46

Политика Зеленский не собирается на теледебаты Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пока не планирует принимать участие в дебатах в эфире общественного телевидения.

Политика Россия запретила экспорт нефти на Украину Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.

Политика Посольство США поддержало Нацбанк Украины в деле «ПриватБанка» Посольство Соединенных Штатов на Украине по-прежнему поддерживает усилия Национального банка Украины (НБУ) относительно дела «ПриватБанка», который ранее был национализирован властями страны.

Гаджеты «Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.

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Армия и оружие Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом 2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».

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Шоу-бизнес Винокур отреагировал на критику юбилейного концерта Пугачевой Юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур прокомментировал появившиеся в социальных сетях жалобы на организацию юбилейного концерта Аллы Пугачевой, состоявшийся накануне в Кремле.

Происшествия Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.

Футбол Моуринью: если «Аякс» выйдет в финал, то выиграет Лигу чемпионов Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью вспомнил, как «Манчестер Юнайтед» под его руководством победил «Аякс» в финале Лиги Европы.

Космос Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.

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Политика Зеленский выступил против особого статуса Донбасса Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы не намерен амнистировать жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и предоставлять Донбассу особый статус.

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