Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должностиГазета.Ru вчера в 09:11
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС. На ее место назначен президент компании Ян Дюннинг. Ранее он руководил "Лентой" 10 лет.
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Экономика
Два и более кредитов в России выплачивают свыше 40% заёмщиков
Уточнится, что по состоянию на май 2019 года одновременно два и более кредитов имели почти 42,3% заёмщиков в России, три и более — 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии
Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, погибли два члена экипажа, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Бурятии.
Обновлено вчера в 23:56
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Интернет
В Mozilla разработали инструмент для обмана таргетированной рекламы
Корпорация Mozilla разработала инструмент, предназначенный для обмана рекламных алгоритмов, нацеленных на определенных пользователей.
Обновлено в 03:20
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Петр Толстой заявил о разрыве «санкционной цепи»
Как подчеркнул Толстой, это, прежде всего, разрыв санкционной цепи, которую пытаются ковать вокруг России недоброжелатели.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Космос
Ученые раскрыли секрет рождения Земли и других планет
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
В России создают новый плавающий танк на базе самоходной пушки «Спрут»
Новый легкий плавающий танк разрабатывается в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности
Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
Энергетика
Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан
В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Петербурге
Обновлено вчера в 13:42
Общество
Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии
Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие
Украинская сторона провела учения в Азовском море
Пограничная служба и Военно-морские силы Украины провели совместные учения в акватории Азовского моря, передает корреспондент The Moscow Post, ссылаясь на RT.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Новые скоростные бронемашины для морпехов разрабатывают в РФ
Боевая машина, разрабатываемая для морских пехотинцев, должна заменить своих предшественников БМП-ЗФ и БТ-ЗФ, которые могли двигаться в воде с максимальной скоростью в 10 километров в час.
Обновлено в 03:46
Экономика
Хранение пенсий россиян ограничили в соблюдающих санкции банках
Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь запрещено размещать в кредитных организациях, которые соблюдают антироссийские ограничительные меры в отношении российских компаний и отраслей.
Обновлено в 02:37
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 06:08
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Общество
В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»
Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Происшествия
На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа
Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:52
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт
Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.
Обновлено в 01:00
Хоккей
Генеральный менеджер «Рейнджерс» оценил Шестеркина
Генеральный менеджер "Рейнджерс" Джефф Гортон оценил игру российскиго вратаря Игоря Шестеркина в лагере развития клуба.
Обновлено в 02:18
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Кино
В США умер актер из сериала «Альф»
Обновлено в 03:11
Транспорт
Макаровский мост откроют 1 июля, но скорость движения ограничат
Макаровский мост для автомобилистов откроют 1 июля – скорее всего, ближе к вечеру.
Обновлено в 03:52
Политика
КГИ определил самые частые пути развития карьеры мэров в России
Основными по распространенности сценарии для мэров городов в России после отставки оказались переход на региональный уровень или уголовное дело, выяснили в Комитете гражданских инициатив (КГИ), основанном Алексеем Кудриным.
Обновлено в 01:37
Музыка
Альбом Купера и Гаги стал самой продаваемой пластинкой в мире
Композиции исполняют Леди Гага и Брэдли Купер. Диск был выпущен в 2018 году и по сей день остаётся самым продаваемым музыкальным сборником.
Обновлено вчера в 11:15
Общество
В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06