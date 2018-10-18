Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должностиГазета.Ru 09:11
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС. На ее место назначен президент компании Ян Дюннинг. Ранее он руководил "Лентой" 10 лет.
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Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 26 июня, полностью отклонила все санкционные поправки в проект резолюции о полномочиях российской делегации.
Обновлено в 12:05
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Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время заседания Госсовета предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград, а также сократить число регионов в России за счет их укрупнения — с 85 до 40.
Обновлено в 12:02
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Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
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В Сан-Франциско запретят продажу электронных сигарет
Первым городом в США, в котором будет запрещена продажа электронных сигарет, станет Сан-Франциско, штат Калифорния.
Обновлено вчера в 19:42
Музыка
Союз композиторов России назвал лауреатов конкурса AVANTI
Жюри II Всероссийского конкурса композиторов AVANTI назвало лауреатов.
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Медведев поддержал идею о конфискации машины после «пьяных» ДТП
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил идею МВД о конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в состоянии опьянения.
Обновлено в 10:18
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках
Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Футбол
Артём Дзюба признан лучшим игроком сезона по версии РФС
Обновлено в 08:28
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Легенда мировой оперы Пласидо Доминго выступит в Мариинском театре
Во вторник, 25 июня, на сцене Мариинского театра-2 выступит испанский певец Пласидо Доминго.
Обновлено вчера в 02:18
Футбол
Кубок «Париматч Премьер». «Спартак» сыграет с «Ростовом»
В матче открытия «Ростов» сыграет со «Спартаком». Кубок «Париматч Премьер» Ростов (Ростов-на Дону) – Спартак (Москва) 26 июня, 19:00.
Обновлено в 03:35
Политика
Гидролог предложил разобрать Крымский мост
Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.
Обновлено в 08:43
Политика
Кабмин согласовал кандидатуры новых украинских губернаторов
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 июня, согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций.
Обновлено в 08:20
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Политика
Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»
Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.
Обновлено в 11:38
Гаджеты
Honor запустил интернет-магазин в России
В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Посёлки на юге Тайшетского района отрезаны от большой земли
Воды реки Бирюсы затопили дороги к населённым пунктам на юге Тайшетского района.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе
Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево Донецкой области.
Обновлено в 10:26
Общество
«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов
С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Политика
Путин поздравил Зюганова с юбилеем
Обновлено в 07:26
Общество
Ученые предсказали гибель людей от адской жары
Европейские ученые и метеорологи предполагают, что аномальная жара в конце июня 2019 года приведет к гибели тысячи людей, пишет издание The Washington Post.
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Подмосковье отравились физраствором девять пациентов больницы
В больнице поселка Ржавки Подмосковья как минимум девять пациентов отравились после того, как им поставили капельницы с физраствором.
Обновлено в 05:40
Экономика
В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕС
С января по май продукты питания в России подорожали на 4,1%, тогда как в Евросоюзе они подорожали на 1,7%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:41
Экономика
Сколково поставило «Россетям» продукции стартапов на 700 млн рублей
Фонд "Сколково" в 2018 году поставил группе компаний "Россети" инновационную продукцию на сумму более 700 млн рублей, сообщили в холдинге.
Обновлено в 09:20
Политика
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".
Обновлено в 11:25
Политика
Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО
Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был участником провокации Киева в Керченском проливе, сыграл свадьбу, находясь в российском СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о стандартах НАТО в ВСУ
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что в 2020 году в стране должно начаться внедрение стандартов Североатлантического альянса в Вооружённых силах Украины.
Обновлено в 09:18