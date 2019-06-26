Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должностиГазета.Ru вчера в 09:11
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС. На ее место назначен президент компании Ян Дюннинг. Ранее он руководил "Лентой" 10 лет.
Читать в источнике
Оценить131
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 00:46, Ашберн
Авто
Dodge тизером анонсировал новую модель в исполнении SRT
Обновлено вчера в 08:53
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара", сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев.
Обновлено в 00:38
Общество
В КНДР пропал студент из Австралии
В КНДР пропал студент из Австралии. Об этом 27 июня сообщает телеканал ABC.
Обновлено вчера в 21:45
Экономика
ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов
В инструкциях Центробанка, разработанных совместно с деловыми объединениями и опубликованных на сайте регулятора, перечисляются причины, по которым могут быть заблокированы конкретные операции и счета предпринимателей или отключено дистанционное обслуживание.
Обновлено вчера в 15:44
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Обновлено вчера в 07:55
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено 25 июня в 08:36
Футбол
Загаду хочет покинуть «Боруссию» после возвращения Хуммельса
Защитник дортмундской "Боруссии" Дан-Аксель Загаду хочет сменить команду в летнее трансферное окно.
Обновлено вчера в 22:58
Авто
Кросс-хэтч Kia XCeed официально представили
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено 25 июня в 22:20
Общество
В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено вчера в 10:13
Финансы
Банк «Открытие» впервые выйдет на долговой рынок после санации
Фактически новая сделка станет первым существенным выходом «Открытия» на долговой рынок после того, как в августе 2017 года Центробанк забрал банк на санацию.
Обновлено в 00:30
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие
Армия Хафтара передала США схваченного американского пилота
Ливийская национальная армия передала США американского пилота, который воевал на стороне сил правительства национального согласия и был сбит во время боевых действий в Триполи.
Обновлено вчера в 22:11
Общество
В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»
Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Антона Кориневича своим "постоянным представителем в автономной республике Крым".
Обновлено вчера в 13:45
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 15:55
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим»
Боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью дронов, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
Группа опасных преступников-наркоторговцев орудовала в Кузбассе
Группа опасных преступников-наркоторговцев, организованная в 2015-м году, орудовала в Кузбассе.
Обновлено вчера в 23:31
Технологии
Apple купила стартап по разработке беспилотных автомобилей
Компания Apple подтвердила покупку стартапа по разработке беспилотных автомобилей Drive.ai. Стоимость сделки не разглашается.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Компания «Хуавей» проиграла в суде Техаса
Суд штата Техас не удовлетворил иск компании "Хуавей" к американскому стартапу "Си-Эн-Экс Лабс".
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали
Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
В Красноармейске погибли два человека при чистке канализации
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в облспасе, в Красноармейске на улице Цветочная, 6 при чистке канализации трое мужчин упали в люк.
Обновлено вчера в 13:59
Общество
Пособие на детей от 1,5 до 3 лет увеличат в 200 раз
Примечательно, что государство нашло необходимые для этого средства в бюджете-2019, и пособие в 10-тысячном размере будут выплачивать уже с 01 июля текущего года.
Обновлено 25 июня в 12:42
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Крупный пожар на рынке произошёл в Саратовской области
В городе Энгельс Саратовской области произошел крупный пожар на рынке, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 21:24
Культура
Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа
По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено вчера в 19:51
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено вчера в 13:51