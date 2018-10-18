Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должностиГазета.Ru вчера в 09:11
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС. На ее место назначен президент компании Ян Дюннинг. Ранее он руководил "Лентой" 10 лет.
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В результате столкновения Subaru и Huyndai погибли оба водителя и два пассажира Huyndai.
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Россельхознадзор не будет запрещать ввоз растительной продукции из Грузии
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ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы
ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
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Многие сегодня прощаются не только со школой и детством, но и с Красноуфимском.
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Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
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В Твери в ДТП легковушка врезалась в фуру, пострадали пять человек
В Твери на проезжей части не смогли разъехаться несколько транспортных средств, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
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Канцлер Германии Ангела Меркель плохо себя почувствовала на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.
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В США умер актер из сериала «Альф»
Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.
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Руни забил мяч со своей половины поля
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Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
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