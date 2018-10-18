Экономика

Генеральный директор «Магнита» ушла с должностиГазета.Ru вчера в 09:11

Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС. На ее место назначен президент компании Ян Дюннинг. Ранее он руководил "Лентой" 10 лет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Наумова покидает «Магнит» из-за разногласий с советом директоров

Ведомостивчера в 16:18

«Магнит» свернул акцию «двое на месте одного». Обобщение

Интерфаксвчера в 11:12

«Магнит» меняет полюса

Коммерсантъвчера в 04:09

Наумова объяснила уход с поста гендиректора «Магнита»

Forbesвчера в 05:21

Глава «Магнита» Ольга Наумова прокомментировала свой уход из компании

РБКвчера в 03:50

Акции «Магнита» растут на фоне смены гендиректора

Rambler News Serviceвчера в 04:33

«Магнит» не собирается менять стратегию развития

ТАССвчера в 10:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
Происшествия

Источник назвал причину жесткой посадки Ан-24 в Бурятии

Обновлено в 00:02
Политика

Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева

Депутаты парламента Киргизии большинством голосов лишили неприкосновенности бывшего президента Алмазбека Атамбаева за его действия на посту главы государства, в которых Генпрокуратура выявила признаки коррупции.
Обновлено в 03:29
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика

Кремль призвал полицию не штрафовать россиян за оскорбление чиновников

Кремль намерен разъяснить МВД, что закон об оскорблении власти не распространяется на негативные высказывания о чиновниках и силовиках.
Обновлено в 03:32
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Авто

В России названы города с самым большим количеством автомобилей

Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.
Обновлено вчера в 10:18
Общество

Forbes назвал лучший российский вуз

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла).
Обновлено в 03:21
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Политика

Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева

Обновлено вчера в 11:03
Политика

США и Китай договорились о мире в торговой войне, сообщают источники

"США и Китай договорились еще об одном мире в торговой войне, чтобы возобновить переговоры", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Четыре человека погибли при столкновении двух машин под Брянском

В результате столкновения Subaru и Huyndai погибли оба водителя и два пассажира Huyndai.
Обновлено в 03:32
Общество

Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала

Велта Задорнова, первая жена скончавшегося в 2017 году сатирика Михаила Задорнова, выиграла суд с Первым каналом, по итогам которого ей присудили 3,75 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 10:26
Транспорт

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено вчера в 10:00
Политика

Россельхознадзор не будет запрещать ввоз растительной продукции из Грузии

Россельхознадзор «даже не рассматривает» вопрос запрета ввоза растительной продукции из Грузии.
Обновлено в 03:24
Космос

Ученые раскрыли секрет рождения Земли и других планет

Обновлено в 03:39
Армия и оружие

ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
Обновлено в 03:00
Политика

Юнус-Бек Евкуров станет заместителем министра обороны

Напомним, в среду, 26 июня, президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии.
Обновлено в 03:11
Общество

«Делать в этом городе нечего, пора уезжать»: репортаж со школьного выпускного в уральской глубинке

Многие сегодня прощаются не только со школой и детством, но и с Красноуфимском.
Обновлено в 03:23
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Твери в ДТП легковушка врезалась в фуру, пострадали пять человек

В Твери на проезжей части не смогли разъехаться несколько транспортных средств, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено в 01:23
Общество

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие

В США заявили о наблюдении за фрегатом «Адмирал Горшков» на Кубе

Обновлено в 01:46
Общество

Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае

Обновлено вчера в 23:33
Политика

Меркель стало плохо на встрече с президентом

Канцлер Германии Ангела Меркель плохо себя почувствовала на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.
Обновлено в 03:31
Кино

В США умер актер из сериала «Альф»

Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:11
Футбол

В российском футболе вновь изменился лимит на легионеров

С сезона-2020/2021 для клубов будет введена схема «8+17»: из 25 футболистов в заявке может быть не более восьми игроков из других стран, при этом количество одновременно находящихся на поле легионеров не будет ограничено.
Обновлено вчера в 06:15
Авто

Опубликован список лучших автомобилей в кузове Shooting Brake

Список лучших автомобилей в кузове Shooting Brake опубликовал портал Autocar.
Обновлено вчера в 13:23
Футбол

Руни забил мяч со своей половины поля

Обновлено в 03:08
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа

Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное