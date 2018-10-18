Генеральный директор «Магнита» ушла с должностиГазета.Ru 09:11

Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС. На ее место назначен президент компании Ян Дюннинг. Ранее он руководил "Лентой" 10 лет.

Хоккей Луонго объявил о завершении карьеры Напомним, что в НХЛ Луонго выступал за Айлендерс, Ванкувер и Флориду.

Политика ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».

Происшествия В Москве арестовали серийного отравителя Таганский районный суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в серии отравлений и последующих краж в центре столице.

Шоу-бизнес Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Журналистка повеселилась на дне рождения младшей дочери Тиграна Кеосаяна.

Политика Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Гаджеты Honor запустил интернет-магазин в России В честь открытия интернет-магазина бренд запустил специальную акцию для первых покупателей: в течение всего июля 2019 г. каждый вторник с 11:00 пользователи смогут приобрести девайсы по выгодным ценам.

Общество В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.

Политика Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.

Экономика Правительство поддержит спрос на автомобили Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.

Политика Украина запретила ввоз из РФ автомобилей, вагонов и удобрений Правительство Украины с 1 августа запретило ввоз на территорию страны легковых машин, автобусов, тракторов, грузовиков и мотоциклов российского производства.

Экономика В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕС С января по май продукты питания в России подорожали на 4,1%, тогда как в Евросоюзе они подорожали на 1,7%, следует из данных Росстата.

Общество Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.

Здоровье В Кургане 1 июля откроется новый онкоцентр Центр амбулаторной онкологической помощи начнёт работать в Кургане с 1 июля.

Финансы ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".

Космос Жители Кургана массово скупают билеты в космос «Космодрайв» не имеет ничего общего с музеем или выставкой, где ничего нельзя трогать, а говорить приходится тихо и скромно.

Происшествия Врачи запрещают допрашивать сына Соколова по делу об убийстве матери Врачи запрещают следователям Ленинградской области допрашивать старшего сына бывшего хоккеиста Максима Соколова по делу об убийстве его матери, передает ТАСС.

Политика Климкин прокомментировал ноту России по вопросу освобождения моряков Ранее МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием вариантов освобождения украинских моряков в рамках российского законодательства.

Футбол В борьбу за Зе Луиша включились два клуба из Стамбула По информации источника, в борьбу за 28-летнего нападающего красно-белых, главным претендентом на которого до последнего времени считался «Порту», включились два стамбульских клуба.

Армия и оружие Российские военные специалисты покинули Венесуэлу Россия вывозит из Венесуэлы специалистов, которые в течение последних месяцев оказывали техническую помощь стране в обслуживании военной техники, сообщили в среду РИА Новости в посольстве РФ в Венесуэле.

Общество Психотропные вещества нашли в организме Алибасова Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Театры Легенда мировой оперы Пласидо Доминго выступит в Мариинском театре Во вторник, 25 июня, на сцене Мариинского театра-2 выступит испанский певец Пласидо Доминго.

Шоу-бизнес Петренко и его молодая жена показали пятимесячную дочку Измену Петренко простить не смог и развелся с супругой. Последние три года он состоит в браке с девушкой по имени Кристина Бродская.

Политика Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.

Происшествия Мужчина облил себя бензином в центре Москвы и потребовал министра Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя России в центре столицы.

Общество Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что замдиректора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина выразила свое мнение как врач.