Генеральный директор «Магнита» ушла с должностиГазета.Ru 09:11

Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС. На ее место назначен президент компании Ян Дюннинг. Ранее он руководил "Лентой" 10 лет.

Футбол Пантелеев покинул казанский «Рубин» Казанский «Рубин» в среду сообщил о завершении сотрудничества с полузащитником Владиславом Пантелеевым.

Происшествия Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.

Происшествия В Приангарье начались подтопления в связи с паводком В Иркутской области из-за обильных дождей и подъема уровня воды в реках значительно обострилась паводковая обстановка.

Авто Kia представила новый кроссовер Kia XCeed Компания Kia официально показала свой новый кроссовер, который был разработан на базе модели Ceed третьего поколения.

Политика Путин назначил врио главы Ингушетии «После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы республики Ингушетия и подписал соответствующий указ», — рассказал представитель Кремля.

Армия и оружие Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО.

Шоу-бизнес Ксению Собчак раскритиковали в сети за новый образ Известную российскую журналистку Ксению Собчак раскритиковали в сети за ее новый образ.

Энергетика Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.

Происшествия В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.

Общество Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, посоветовавшая девочкам предпочесть получению образования раннее рождение ребенка, выразила свое мнение как врач, считает губернатор Владимир Сипягин.

Общество Украинцев выгнали из отеля в Греции из-за вывешенных флагов Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

Политика ПАСЕ вернула российской делегации все полномочия Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановлены в полном объеме.

Политика Барменша плюнула в сына Трампа и была задержана Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.

Политика Рогозин высмеял требования к России для возвращения в ПАСЕ Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высмеял требования Парламентской ассамблеи Совета Европы для возвращения полномочий российской делегации.

Политика Власти Венесуэлы заявили о попытке госпереворота и покушения на Мадуро Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что власти предотвратили попытку государственного переворота, трансляцию пресс-конференции вел телеканал Telesur.

Политика Минфин США продлил санкционный дедлайн для ГАЗа Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США сообщило о продлении дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с российской группой компаний ГАЗ, не опасаясь санкций.

Происшествия Боевики взорвали газопровод в Йемене Неизвестные боевики устроили в среду вечером взрыв на газопроводе в провинции Шабва на юго-востоке Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных властях.

Шоу-бизнес Яна Рудковская вызвала в загородный дом священника Рудковская отметила еще один необъяснимый факт — часы в их доме постоянно показывают неправильное время.

Армия и оружие НАТО готовит военные меры по ДРСМД Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД.

Гаджеты Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей Продукция уже доступна для заказа и как оказалось, Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей.

Гаджеты Устройства Microsoft Surface могут получить процессоры AMD и ARM Компания Microsoft, как сообщается, представит новые мобильные компьютеры линейки Surface. Они будут основаны на процессорах AMD и даже ARM.

Происшествия Пожар произошел в общежитии МГУ в Москве Огонь распространился на 10-м этаже общежития, общая площадь пожара составила 10 кв. м.