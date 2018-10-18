Экономика

Генеральный директор «Магнита» ушла с должностиГазета.Ru 09:11

Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС. На ее место назначен президент компании Ян Дюннинг. Ранее он руководил "Лентой" 10 лет.
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