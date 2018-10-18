Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должностиГазета.Ru вчера в 09:11
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС. На ее место назначен президент компании Ян Дюннинг. Ранее он руководил "Лентой" 10 лет.
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Экс-дочка «Натали Турс» New Travelers прекращает деятельность
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Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
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Российские модули для миссии «ЭкзоМарс-2020» отправились в Италию
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