Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должностиГазета.Ru вчера в 09:11
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС. На ее место назначен президент компании Ян Дюннинг. Ранее он руководил "Лентой" 10 лет.
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Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:36
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Авто
Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC
Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.
Обновлено вчера в 03:58
Энергетика
Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России
Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
«Находящийся в федеральном розыске 32-летний Виталий Никифоров задержан 27 июня на территории Адлерского района Сочи», — рассказал журналистам «РИА Новости» представитель прокуратуры Краснодарского края.
Обновлено в 06:46
Политика
Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран
В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено вчера в 12:49
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю
Доставленные в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье две косатки и шесть белух выпущены в Охотское море, сообщил в четверг, 27 июня, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 06:43
Транспорт
За грязные номера начнут лишать водительских прав
Как сообщает «Коммерсант», если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, суд может оштрафовать его на сумму до пяти тыс. рублей или даже лишить прав.
Обновлено 25 июня в 22:24
Футбол
«Барселона» объявила о приобретении вратаря «Валенсии» Нето
Обновлено в 04:46
Общество
В Иркутской области ввели режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации
"В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов Иркутской области в регионе введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Сочи за охоту на афалин завели дело на владельца дельфинария
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи черноморских афалин в отношении владельца дельфинария в Сочи.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове
Обновлено в 05:22
Кино
Звезда сериала «Альф» скончался в США
Обновлено в 03:18
Футбол
Появилось фото возможной формы «Спартака» на следующий сезон
В интернете появились фотографии возможной игровой формы московского "Спартака" в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 21:58
Путешествия
Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму
В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках
В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Обновлено в 05:24
Музыка
Мадонна устроила бойню в новом клипе «God Control»
Композиция "God Control" вошла в состав нового альбома Мадонны под названием "Madame X". Релиз пластинки состоялся 14 июня 2019 года.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
В России создали кассетные мины, различающие людей и животных
Специалисты концерна "Техмаш" разработали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта.
Обновлено в 05:15
Происшествия
После нападения экс-мэр украинского Конотопа попал в реанимацию
Нападение совершено на бывшего мэра украинского Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Игорь Петренко и Кристина Бродская впервые показали младшую дочь
Свою личную жизнь Игорь Петренко и Кристина Бродская стараются публично не демонстрировать лишний раз, но недавно они опубликовали совместную фотографию, на которой впервые показали подписчикам пятимесячную дочь Еву.
Обновлено в 06:02
Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля
Обновлено в 03:08
Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР
В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
Экономика
Госдума приняла закон о запрете бестиражных лотерей в интернете
Госдума приняла закон, направленный против организации и проведения азартных игр под видом лотерей, в том числе запрещающий проведение бестиражных лотерей в интернете.
Обновлено в 06:24
Экономика
Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике от снижения турпотока из России
Национальный банк Грузии сообщил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России в связи с отменой авиасообщения экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.
Обновлено в 05:41
Общество
Расширен список профессий для прибавки к пенсии сельчанам
Постановлением от 25 июня правительство расширило список профессий.
Обновлено в 02:34
Культура
Курентзис обвинил власти Пермского края в своем уходе
Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис оставил прощальное письмо, в котором обвинил краевые власти в непонимании.
Обновлено в 02:32