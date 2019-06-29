Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»Известия 03:50
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат». Об этом в субботу, 29 июня, сообщается на сайте клуба. Соглашение с игроком рассчитано на год с возможностью продления на один сезон.
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Гендиректор «Ахмата»: Конфликты Глушакова нас не смущали, одна сторона не бывает виноватой
Спорт день за днем08:34
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«Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму
Российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec.
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Мурманской области дадут три миллиарда на мазут
Правительство России выделит Мурманской области три миллиарда рублей на компенсацию затрат в связи с подорожанием топочного мазута.
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Меркель после разговора с Путиным потерялась во времени и пространстве
После беседы канцлер Германии снова почувствовала себя плохо, потерявшись во времени и пространстве, сообщает Telegram-канал «Пул №3».На представленном видео хорошо видно, как Меркель сверяет часы, а потом окидывает помещение потерянным взглядом и не знает, в какую сторону идти.18 июня в Берлин прибыл украинский президент Владимир Зеленский.
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Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал десятый результат в третьей свободной практике Гран-при Австрии "Формулы-1", передает РИА "Новости".
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Грозненский «Ахмат» готов принять Кокорина и Мамаева
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Российско-японский инвестфонд войдет в проект создания химзавода в Волгограде
Российско-японский инвестиционный фонд войдет в проект Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и инфраструктурной корпорации АЕОН по строительству завода по производству метанола и организации химического кластера в Волгограде, сообщается в субботу в пресс-релизе РФПИ.
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Следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме в Коврове
При хлопке газа в Коврове погиб один человек и 11 пострадали. Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
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Путин назвал произволом дело против Голунова
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил, что в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова была не несправедливость, а произвол.
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Apple переводит производство Mac Pro в Китай
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США и Китай договорились о возобновлении переговоров
Фото: © Reuters / Кэвин Ламарк В субботу 29 июня США и Китай договорились возобновить торговые переговоры.
Обновлено в 05:40
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В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Политика
Абэ рассказал о совместных проектах на Курилах
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Шоу-бизнес
Юлия Михалкова поделилась «секретами» женского счастья
Участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова в юмористической форме поделилась с подписчиками секретами женского счастья.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Украинские силовики минируют территорию в районе Счастья
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют территорию в районе населенного пункта Счастье.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:55
Спорт
FIE разрешила фехтовальщику Якименко участвовать в соревнованиях
Международная федерация фехтования (FIE) допустила восьмикратного чемпиона мира по фехтованию на саблях россиянина Алексея Якименко к соревнованиям.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассказала о своем страшном диагнозе
Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, поведал «Собеседник».
Обновлено в 06:30
Гаджеты
Уход главного дизайнера обошелся Apple в миллиарды долларов
Акции компании Apple на бирже Nasdaq опустились на 1,54 процента, а ее капитализация сократилась на $9 млрд после сообщения об уходе главного дизайнера компании Джонатана Айва, пишет Forbes.
Обновлено вчера в 17:02
Авто
Volkswagen Teramont вышел в продажу на российском рынке
Кроссовер оснастили 2-литровым мотором мощностью 220 л.с. Кроме того, новинку предложат с 3,6-литровым V6 в двух вариантах форсировки на 249 и 280 л.с. По московским расценкам за менее мощную версию V6 транспортный налог составит 18 тыс. рублей, что гораздо выгоднее, чем 42 тыс. рублей, которые придется заплатить государству, выбрав топовую модификацию двигателя.
Обновлено в 06:02
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Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Обновлено в 03:11
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Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
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Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
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Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье
По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
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Путину докладывают о ситуации в Иркутской области
Президент России Владимир Путин получает доклады об обстановке в Иркутской области, где введён режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления территории.
Обновлено в 07:39