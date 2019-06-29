Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»Известия 03:50

Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат». Об этом в субботу, 29 июня, сообщается на сайте клуба. Соглашение с игроком рассчитано на год с возможностью продления на один сезон.

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Экономика Мурманской области дадут три миллиарда на мазут Правительство России выделит Мурманской области три миллиарда рублей на компенсацию затрат в связи с подорожанием топочного мазута.

Политика Меркель после разговора с Путиным потерялась во времени и пространстве После беседы канцлер Германии снова почувствовала себя плохо, потерявшись во времени и пространстве, сообщает Telegram-канал «Пул №3».На представленном видео хорошо видно, как Меркель сверяет часы, а потом окидывает помещение потерянным взглядом и не знает, в какую сторону идти.18 июня в Берлин прибыл украинский президент Владимир Зеленский.

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Политика Путин назвал произволом дело против Голунова Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке заявил, что в деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова была не несправедливость, а произвол.

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Спорт FIE разрешила фехтовальщику Якименко участвовать в соревнованиях Международная федерация фехтования (FIE) допустила восьмикратного чемпиона мира по фехтованию на саблях россиянина Алексея Якименко к соревнованиям.

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Авто Volkswagen Teramont вышел в продажу на российском рынке Кроссовер оснастили 2-литровым мотором мощностью 220 л.с. Кроме того, новинку предложат с 3,6-литровым V6 в двух вариантах форсировки на 249 и 280 л.с. По московским расценкам за менее мощную версию V6 транспортный налог составит 18 тыс. рублей, что гораздо выгоднее, чем 42 тыс. рублей, которые придется заплатить государству, выбрав топовую модификацию двигателя.

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