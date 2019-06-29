Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом видеРБК вчера в 12:01

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Информацию подтверждает РЕН ТВ.
Читать в источнике
с чего всё началось

Генерал-майора Росгвардии проверяют из-за подозрений в езде в пьяном виде

Росгвардия начала проверку после отказа от медицинского освидетельствования заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.
ТАССвчера в 13:04

Подробнее о событии

Генерал-майор Росгвардии задержан во Владимирской области по подозрению в езде в нетрезвом виде

Эхо Москвывчера в 18:13

Вождение пьяного генерал-майора Росгвардии сняли на видео

Lenta.ruвчера в 16:46

Генерала Росгвардии проверяют из-за подозрений в езде в пьяном виде

РИА Новостивчера в 12:14

Генерал-майора Росгвардии проверяют из-за подозрений в езде в пьяном виде

ТАССвчера в 13:04

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

РБКвчера в 12:01

Проверка начата по факту пьяной езды замкомандира Приволжского округа Росгвардии

РЕН ТВвчера в 11:23

Замкомандира Приволжского округа Росгвардии поймали нетрезвым за рулем

Известиявчера в 10:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:09, Вашингтон
Происшествия

В Красноярском крае ликвидировали пожар в торговом центре

Обновлено в 00:28
Космос

Земляне отмечают День астероида

30 июня во всем мире отмечают День астероида.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Решетова порассуждала о поле будущего ребенка

Решетова высмеяла догадки подписчиц в Instagram. Она продемонстрировала живот и заявила, что по его форме невозможно узнать пол ребенка.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

В зоне паводка в Иркутской области запретили алкоголь

Ранее в районе вышла из берегов река Ия, в результате чего в зоне подтопления оказались свыше тысячи домов.
Обновлено в 00:24
Общество

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта «Дасин». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Общество

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей

Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц за одного жильца.
Обновлено вчера в 23:01
Хоккей

Менеджер «Питтсбурга» прокомментировал уход Кессела

Обновлено вчера в 23:42
Единоборства

Андраде победил Сулецки и защитил чемпионский титул

Американский боксер Деметриус Андраде победил поляка Мацея Сулецки в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол

Зидан хочет, чтобы Кейлор Навас покинул «Реал»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на вратаря Кейлора Наваса, сообщают испанские СМИ.
Обновлено вчера в 18:44
Единоборства

Нганну победил дос Сантоса техническим нокаутом за минуту

Победу техническим нокаутом одержал французский спортсмен. Бой продлился чуть больше минуты.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино

Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Трамп подтвердил, что встретится с Ким Чен Ыном на границе двух Корей

Президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время посещения демилитаризованной зоны, разделяющей Южную Корею и КНДР.
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес

Кожевникова вступилась за Темникову в конфликте с Фадеевым

Обновлено вчера в 14:35
Общество

Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Футбол

ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта»

ЦСКА готов купить аргентинского нападающего Штутгарта Николаса Гонсалеса, утверждает Sport24.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Три человека стали жертвами авиакатастрофы на Аляске

Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

Тело 17-летнего подростка обнаружено в подмосковном Наро-Фоминске

17-летний подросток скоропостижно умер от отравления неизвестным веществом в подмосковном Наро-Фоминске, проинформировали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.
Обновлено вчера в 23:39
Наука

Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»

Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).
Обновлено в 00:19
Происшествия

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

Обновлено вчера в 14:45
Политика

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено вчера в 01:33
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено вчера в 03:11
Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Общество

За учеников Серебренникова пришлось извиняться школе «Территория»

Обновлено вчера в 14:49
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено вчера в 15:51
Политика

Освобожденный из плена украинец оказался арестован СБУ

Дмитрий Великий был освобожден властями ДНР в одностороннем порядке – его и еще трех пленных солдат ВСУ передали Виктору Медведчуку, главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь».
Обновлено вчера в 11:56
Общество

Гидрометцентр прогнозирует сложную паводковую ситуацию в Красноярском крае до 1-2 июля

Паводковая ситуация в Красноярском крае будет сложной до 1-2 июля, сообщил в субботу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 12:04
Политика

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

Обновлено вчера в 11:37
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено вчера в 09:25
Армия и оружие

Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе

Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено 28 июня в 09:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное