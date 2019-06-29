Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом видеРБК вчера в 12:01

Росгвардия начала проверку после отказа от медицинского освидетельствования заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

с чего всё началось

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Информацию подтверждает РЕН ТВ.

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Происшествия Фото: в Харькове напали на приемную депутата Рады Бойко Очередное нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутата Верховной рады Юрия Бойко совершено в ночь на 30 июня в Харькове.

Общество Кировская область находится на втором месте в стране по темпам роста тарифов ЖКХ В цитате, которую приводит bnkirov, обозначено, что Кировская область заняла второе место среди регионов, где тарифы на услуги ЖКХ в 2018 году выросли сильнее, чем в среднем по стране.

Политика Трамп подтвердил, что встретится с Ким Чен Ыном на границе двух Корей Президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время посещения демилитаризованной зоны, разделяющей Южную Корею и КНДР.

Единоборства Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.

Спорт Мужская сборная России по волейболу победила Китай в Лиге наций В воскресенье, 30 июня, в австралийском Брисбене прошел матч 15-го тура предварительного этапа волейбольной Лиги наций Россия — Китай.

Армия и оружие В ДНР заявили об обстреле ВСУ Донецка и Горловки «Сегодня с 6.10 до 17.35 вооруженные формирования Украины вели обстрел окраин Донецка и Горловки», - цитирует РИА Новости представителя ДНР.

Политика Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Авто Эксперты развеяли пять мифов о дизельных моторах Дизельные моторы пользуются большим спросом среди водителей по всему миру. Сейчас эксперты решили развеять пять мифов о данном двигателе.

Политика Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.

Происшествия В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».

Политика Трамп подшутил над принцем Саудовской Аравии Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.

Экономика Минтруд увеличит пенсии всем россиянам В пятницу, 28 июня, Минтруд подготовил проект постановления российского правительства.

Космос Астрономы обнаружили восемь похороненных двойных кандидатов AGN Ранее ГЛАС сообщал о том, что ученые записали самую высокую энергию фотонов из Туманности краба.

Происшествия Тело последнего погибшего под лавиной туриста нашли на Алтае Спасатели нашли тело последнего из семи погибших в результате схода лавины на Алтае.

Политика Путин прибыл в затопленную Иркутскую область Российский лидер Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где был объявлен режим ЧП из-за паводков.

Спорт Загитова и Трусова посоревновались на мячах перед шоу в Японии Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами перед шоу в Японии Dreams On Ice.

Шоу-бизнес Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.

Происшествия Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.

Политика Япония возобновила коммерческий лов китов Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне.

Политика Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».

Наука Ученые описали предсмертные переживания человека Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.