Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом видеРБК вчера в 12:01

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Информацию подтверждает РЕН ТВ.
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Генерал-майора Росгвардии проверяют из-за подозрений в езде в пьяном виде

Росгвардия начала проверку после отказа от медицинского освидетельствования заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.
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