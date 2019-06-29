Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом видеРБК вчера в 12:01

Росгвардия начала проверку после отказа от медицинского освидетельствования заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

с чего всё началось

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Информацию подтверждает РЕН ТВ.

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Гаджеты Эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном Эксперты в области медицины и здоровья утверждают: сон рядом с мобильным телефоном таит в себе опасности.

Политика Сторчак назвал условие выплаты долга России в ПАСЕ Пока не разработана дорожная карта по возобновлению выплат в ПАСЕ и ликвидации долга, Россия никому ничего не должна, заявил замминистра финансов Сергей Сторчак.

Спорт Загитова показала фото в японском платье В рамках шоу в Японии Dreams On Ice Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами.

Единоборства Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.

Происшествия Жену Цеповяза задержали за вымогательство Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.

Политика Дональд Трамп первым из президентов США пересек границу КНДР Дональд Трамп пересек демаркационную линию и стал первым американским президентом, который зашел на территорию КНДР.

Шоу-бизнес Темникова предложила Фадееву пройти детектор лжи из-за Серябкиной Певица Елена Темникова заявила, что готова пройти проверку на детекторе лжи вместе с продюсером Максимом Фадеевым.

Происшествия В Кронштадте произошел взрыв газа Ранее сообщалось, что в субботу ночью в жилом доме в Коврове произошел хлопок газа, который привел к пожару.

Общество Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше всего — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.

Наука Ученые уточнили, что люди чувствуют перед смертью Медики из Дании, Норвегии и Германии подвели итоги исследования, в котором приняли участие более тысячи человек из 35 стран.

Политика Украина сообщила, когда Крым получит воду Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

Политика Матвиенко назвала условие восстановления диалога между РФ и Грузией Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в происходящем Москву, назвав Россию врагом и оккупантом.

Политика В Тбилиси проходит массовое шествие Целью акции стало требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. В Тбилиси несколько тысяч человек приняли участие в "Марше свободы".

Политика Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.

Происшествия Путин заедет в страдающую от паводка Иркутскую область Президент РФ Владимир Путин сделает остановку в Иркутской области на обратном пути из Осаки с саммита G20.

Авто Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.

Политика Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.