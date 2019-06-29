Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом видеРБК вчера в 12:01
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Информацию подтверждает РЕН ТВ.
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с чего всё началось
Росгвардия начала проверку после отказа от медицинского освидетельствования заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.ТАССвчера в 13:04
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