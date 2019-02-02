Генерал ВВС Венесуэлы признал ГуайдоГазета.Ru 08:30

с чего всё началось

Общество В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.

Происшествия В Москве бармен убил последнего посетителя паба В одном из пабов Москвы совершено убийство: бармен до смерти избил подгулявшего посетителя.

Авто Составлен рейтинг лучших подержанных кроссоверов за 600 000 рублей Первое место в списке лучших подержанных кроссоверов стоимостью до 600 000 рублей занял Nissan X-Trail II (поколение 2007–2011 года).

Происшествия Появилось видео прорыва дамбы в Бразилии В сети интернет появилось видео момента прорыва дамбы в Бразилии, в результате чего погибли по меньшей мере 115 человек.

Армия и оружие Коалиция США нанесла удар по сирийской армии Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии, уничтожив ее и ранив двух военных, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

Транспорт Московских водителей призвали быть аккуратными на дорогах из-за тумана В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили водителей о тумане в Москве в ночь на воскресенье, попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Происшествия Площадь пожара на складе в Киеве достигла семи тысяч квадратных метров Площадь пожара на складе в Киеве увеличилась с 5 до 7 тысяч квадратных метров, существует угроза распространения огня на стоящее рядом здание, сообщает в субботу пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Происшествия В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.

Общество Канадец выиграл 20,3 млн долларов в лотерею Награда составляла порядка 26,6 миллионов канадских долларов, что равняется около 20,3 миллионам американских долларов.

Происшествия Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.

Кино Светличная рассказала о повышенном внимании со стороны Гайдая Советская и российская актриса Светлана Светличная в эфире программы "Выход в люди" призналась, что легендарный режиссер Леонид Гайдай проявлял к ней порой слишком навязчивое внимание.

Армия и оружие Опубликовано видео «потерянного флота Гитлера» Турецкий телеканал TRT Haber опубликовал кадры с места обнаружения трёх подводных лодок Третьего рейха на дне Чёрного моря недалеко от берегов Турции.

Экономика Росстандарт предложил ввести штрафы за ложные ссылки на ГОСТы Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами, сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Абрамова.

Авто Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий Эксперты CarsWeek побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий.

Общество Сурок Фил предсказал ранний приход весны Сурок Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) предсказал в субботу, 2 февраля, раннюю весну, сообщает USA Today.

Шоу-бизнес Собчак прокомментировала свои отношения с Виторганом Журналистка и телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе «Эксклюзив» на Первом канале, во время которой затруднилась прямо ответить о возможном расставании с мужем, известным актером Максимом Виторганом, сообщает 2 февраля «Газета.ру».

Политика Власти и вооруженные группировки достигли мирного соглашения в ЦАР Правительство Центрально-Африканской Республики (ЦАР) достигло соглашения о мире с 14 вооруженными группировками.

Происшествия В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, которых, по предварительным данным, подозревают в контрабанде наркотиков, сообщил представитель посольства РФ в африканском государстве.

Общество В Нидерландах велосипедистов начнут штрафовать за гаджеты Согласно статистике, примерно каждый второй велосипедист периодически отвлекается на гаджеты во время езды.

Политика Госдеп прокомментировал решение РФ приостановить участие в ДРСМД Зеркальный ответ Ранее днем президент Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Политика ООН объяснилась за использование конструкции «на Украине» Представители ООН объяснили в Twitter-аккаунте организации на русском языке, почему со словом «Украина» употребляют предлог «на», а не «в». Пользователи социальной сети, в частности украинские, раскритиковали организацию за употребление словосочетания «на Украине» в посте об исследовании, касающемся эпидемии ВИЧ и СПИД в стране.