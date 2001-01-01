Армия и оружие
Генерал Скапаротти обеспокоен натовским незнанием россиянВести.Ru 14:10
Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти обеспокоен тем, что военнослужащие западных стран недостаточно плотно общаются с представителями Вооруженных сил России. Он напомнил, что во время холодной войны военные разговаривали, "понимали сигналы друг друга".
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Главком НАТО в Европе заявил о неспособности Запада предугадать действия России
Экономика сегодня16:19
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