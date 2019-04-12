Армия и оружие

Генерал Сердюков возглавил российскую группировку в СирииСовершенно секретно 08:22

«Совершенно секретно»: Генерал-полковник Андрей Сердюков стал главой российской военной группировки в Сирии. Перед ним поставлены ряд задач в провинции Идлиб. Ранее Сердюков командовал Воздушно-десантными войсками, сообщает «Коммерсант».
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«Коммерсантъ»: Российскую военную группировку в Сирии возглавил генерал-полковник Андрей Сердюков

Эхо Москвы05:32

СМИ: Сердюков назначен командующим российской группировкой в Сирии

URA.Ruвчера в 23:19

Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал Сердюков

Коммерсантъ03:21

СМИ узнали о назначении нового командующего российской группировкой в Сирии

Ведомости01:08

Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии

Газета.Ru05:10

«Коммерсант» узнал о назначении Сердюкова командующим в Сирии

Snob.ruвчера в 20:58

«Коммерсантъ» узнал о назначении генерала Сердюкова командующим в Сирии

РБКвчера в 19:58
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Политика

Штаб Зеленского прокомментировал его перепалку с Порошенко

Представитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прокомментировал его перепалку с Петром Порошенко.
Обновлено в 07:18
Общество

Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено в 02:49
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Число жертв наводнений на юге Китая возросло до девяти, сообщили СМИ

Число погибших в результате сильных наводнений, вызванных внезапными ливнями в городе Шэньчжэнь китайской провинции Гуандун, увеличилось до девяти, его два человека числятся пропавшими без вести, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 08:49
Футбол

В «Спартаке» прокомментировали инцидент Гулиева с пешеходом

Московский «Спартак» примет дисциплинарные санкции по отношению к футболисту Эязу Гулиеву, который стал участником дорожного конфликта в Москве.
Обновлено в 02:35
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Хоккей

Наместников из-за травмы не сможет присоединиться к сборной России

Нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Наместников не сможет присоединиться к сборной России по хоккею из-за травмы нижней части тела, об этом сообщается в официальном микроблоге российской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 09:52
Спорт

Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колени

Прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в ходе заседания суда предоставила расшифровку диалога между подсудимыми и потерпевшим водителем Виталием Соловчуком.
Обновлено в 08:59
Хоккей

«Ак Барс» расстался с Билялетдиновым

Казанский клуб сдал свои полномочия, проиграв в 1/4 финала омскому "Авангарду" (0:4). Всего "Ак Барс" под руководством Билялетдинова трижды завоевывал Кубок Гагарина.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам

В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.
Обновлено в 09:44
Экономика

В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен

Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Политика

Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ

Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Политика

Порошенко пообещал продолжать борьбу с «Северным потоком-2»

Президент Украины Петр Порошенко намерен продолжать борьбу против строительства российского газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 09:09
Космос

Первый частный луноход разбился при посадке

Обновлено в 01:56
Общество

Facebook оштрафовали на три тысячи рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:48
Политика

Меркель объяснила цель визита Порошенко в Берлин

Обновлено в 09:56
Армия и оружие

В России завершились испытания зенитно-ракетной системы «Витязь»

Обновлено в 08:45
Кино

Умер режиссер-документалист Сергей Страхов

Обновлено в 08:17
Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

Обновлено в 09:11
Общество

Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе

Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Авто

Кабриолеты из «Кортежа» Путина попали на видео

Первым лимузин Aurus опробовал президент России Владимир Путин — глава государства прибыл на новом автомобиле на церемонию инаугурации 7 мая 2018 года.
Обновлено в 05:42
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили британским властям после ареста Ассанжа

В четверг британская полиция арестовала 47-летнего Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 06:19
Недвижимость

Москва вошла в топ-10 городов мира с самым быстрым ростом цен на жилье

Москва заняла шестую строчку в рейтинге из десяти городов с наиболее быстрым ростом цен на жилье, говорится в исследовании Global Living, которое опубликовала консалтинговая компания в области недвижимости CBRE.
Обновлено в 05:02
Авто

Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей

Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Политика

В сети появился ролик с Зеленским и белым порошком

Обновлено в 03:54
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В 2018 году самый высокий уровень смертности по России зафиксирован в Псковской, Тверской, Ивановской, Орловской, Тульской и Новгородской областях.
Обновлено в 06:57
Космос

Экипаж дальних космических миссий пополнят роботы‐хирурги

Российские ученые предложили включить роботов-хирургов в экипаж дальних космических полетов. Об этом сообщило РИА «Новости».
Обновлено в 09:35
Политика

На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»

В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
Обновлено в 08:44
Экономика

Зампред ЦБ рассказала о низком качестве выданных застройщикам кредитов

С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан.
Обновлено в 08:22
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Андрей Николаевич Сердюков
Российский военачальник
Российский военачальник. Командующий Воздушно-десантными войсками с 4 октября 2016 года, генерал-полковник.
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