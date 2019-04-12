Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в СирииГазета.Ru 05:10
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
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