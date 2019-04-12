Армия и оружие

Генерал Сердюков возглавил российские войска в СирииГазета.Ru 05:10

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
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СМИ узнали о назначении нового командующего российской группировкой в Сирии

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Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии

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Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал Сердюков

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«Коммерсантъ»: Российскую военную группировку в Сирии возглавил генерал-полковник Андрей Сердюков

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«Коммерсантъ» узнал о назначении генерала Сердюкова командующим в Сирии

РБКвчера в 19:58
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В США стоимость смартфона от HMD Global составляет 599 долларов, а в Европе девайс с пятью камерами стоит 699 долларов.
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Новый биочип может обнаружить начальные этапы заболевания

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Обновлено 10 апреля в 06:33
Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
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Общество

В Перми суд заблокировал сайт с инструкцией по сборке атомной бомбы

Ленинский районный суд Перми постановил заблокировать сайт с инструкцией по сборке атомной бомбы.
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Россия и Белоруссия подписали план культурного сотрудничества

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В статье для американского издания National Interest научный сотрудник Оксфордского университета Джефф Аптон указал на неготовность США защищать свои интересы в Арктике, несмотря на то, что она стала зоной повышенного внимания ведущих держав мира.
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После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
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Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
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Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. По слухам, их первенец появится дома.
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Российский военачальник. Командующий Воздушно-десантными войсками с 4 октября 2016 года, генерал-полковник.
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