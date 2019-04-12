Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в СирииГазета.Ru 05:10
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
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Политика
Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ
Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
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Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
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Обновлено 10 апреля в 09:15
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Бывший военный сознался в убийстве словацкого журналиста
Бывший словацкий военнослужащий Мирослав Марчек сознался в убийстве журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой.
Обновлено в 06:22
Экономика
В Минздраве отказались признавать маленькие зарплаты врачей
Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что в трети больниц на Урале зарплаты врачей и другого медицинского персонала ниже средних по региону.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Задержан глава Бабаюртовского района Дагестана
Обновлено в 05:35
Происшествия
Лучший эстонский спецслужбист задержан за шпионаж в пользу России
Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала экс-сотрудника этого ведомства Владимира Куликова по подозрению в шпионаже на Россию, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:50
Гаджеты
В России запустили продажи флагмана Nokia 9 PureView
В США стоимость смартфона от HMD Global составляет 599 долларов, а в Европе девайс с пятью камерами стоит 699 долларов.
Обновлено в 06:59
Здоровье
Новый биочип может обнаружить начальные этапы заболевания
Ученые всегда ищут способы обнаружить рак и другие заболевания с помощью тестов, которые показывают проблемы до появления внешних признаков.
Обновлено 10 апреля в 06:33
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
В Перми суд заблокировал сайт с инструкцией по сборке атомной бомбы
Ленинский районный суд Перми постановил заблокировать сайт с инструкцией по сборке атомной бомбы.
Обновлено в 06:46
Политика
В сети появился ролик с Зеленским и белым порошком
Обновлено в 03:54
Культура
Россия и Белоруссия подписали план культурного сотрудничества
РФ и Белоруссия подписали план культурного сотрудничества, подписи под документами поставили министры культуры двух стран Владимир Мединский и Юрий Бондарь, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:30
Политика
Путин: призыв в армию уйдет в прошлое
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" заявил, что армейский призыв рано или поздно уйдет в прошлое.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
NI констатировал беспомощность США в Арктике
В статье для американского издания National Interest научный сотрудник Оксфордского университета Джефф Аптон указал на неготовность США защищать свои интересы в Арктике, несмотря на то, что она стала зоной повышенного внимания ведущих держав мира.
Обновлено в 03:27
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Гаджеты
Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon
Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов.
Обновлено вчера в 11:14
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ
После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Мосгорсуд оставил Михаила Абызова в СИЗО
Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова об изменении меры пресечения.
Обновлено в 05:29
Авто
GM анонсировала премьеру среднемоторного Chevrolet Corvette
Компания Chevrolet опубликовала первые снимки среднемоторного Corvette восьмого поколения.
Обновлено в 03:45
Общество
Терешкова заложила аллею космонавтов в саратовском аэропорту «Гагарин»
Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова в пятницу в День космонавтики заложила в строящемся саратовском аэропорту "Гагарин" аллею космонавтов, посадив на ней дерево.
Обновлено в 06:00
Общество
Снимок россиянки назван одним из лучших фото года
Обновлено в 01:47
Происшествия
Генпрокуратура назвала причину пожара в «Зимней вишне»
Следствие считает замыкание электропроводки причиной пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек.
Обновлено в 04:58
Политика
Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира
Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.
Обновлено в 02:48
Политика
Украина объявила в розыск капитана судна «Норд»
Украинская прокуратура объявила в розыск капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение первенца в тайне
Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. По слухам, их первенец появится дома.
Обновлено вчера в 12:22