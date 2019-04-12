Генерал Сердюков возглавил российские войска в СирииBFM.ru 01:37

Генерал-полковник Андрей Сердюков, до последнего времени командовавший ВДВ, 10 апреля возглавил российскую военную группировку в Сирии. Перед ним поставлены задачи по действиям в провинции Идлиб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько военно-дипломатических источников.

Происшествия В Бурятии уволили главврача из-за смерти запертого в подсобке пациента Глава Бурятии Алексей Цыденов уволил главврача Баргузинской центральной районной больницы, в которой в начале февраля от пневмонии умер пациент, запертый в подсобке.

Политика Аэропорт «Гагарин» планируют открыть раньше срока Саратовский аэропорт "Гагарин" может открыться на месяц раньше – не в сентябре 2019 года, а 18 августа.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект» Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.

Происшествия Не менее 16 человек погибли при взрыве в Пакистане По меньшей мере 16 человек погибли, еще 30 получили ранения при взрыве, прогремевшем в городе Кветта, сообщил в пятницу телеканал GeoTV.

Общество Чиновники свердловского Минобразования попались на сокрытии доходов В министерстве прошли прокурорские проверки Прокуратура проверила декларации о доходах в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области.

Экономика В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года, когда Центробанк начал рассылать финансовым организациям черный список клиентов.

Происшествия Суд отправил Майкла Калви под домашний арест Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.

Здоровье Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Политика В Госдуме предложили запретить использование полиэтиленовых пакетов Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года.

Футбол «Ливерпуль» может подписать крупнейший контракт в истории АПЛ Возможное соглашение между "Ливерпулем" и Nike может превосходит стоимость контракта "Манчестер Юнайтед" с Аdіdаs, которая оценивается в 870 миллионов евро.

Наука Археологи обнаружили на Филиппинах останки людей нового вида В ходе раскопок на филиппинском острове Лусон археологи обнаружили останки древних людей нового вида, пишет Nature.

Хоккей Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.

Шоу-бизнес Яна Шевцова и ее новый бойфренд из Black Star мечтают о ребенке Экс-участница «Дома-2» и бывшая любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова заверила, что у нее появился новый бойфренд, некий обеспеченный музыкант из лейбла Тимати Black Star.

Происшествия На похоронах Nipsey Hussle произошла стрельба В Лос-Анджелесе во время похоронной процессии в память о рэпере Nipsey Hussle произошла стрельба.

Авто АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.

Происшествия В Ставрополе более четырех тысяч человек остались без газа Около 4,1 тысячи человек остались без газа в Ставрополе из-за утечки на газопроводе, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Шоу-бизнес Алсу спровоцировала слухи о разводе Певица удивила подписчиков странным нарядом На днях в Сети стала распространяться новость о том, что звезда российской эстрады Алсу разводится с мужем Яном Абрамовым.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава переживала из-за молодости своего избранника Екатерина Варнава переживала из-за молодости своего избранника Екатерина Варнава рассказала об отношениях с возлюбленным.

Политика Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.

Экономика Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).

Происшествия Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода, за то что тот слишком медленно переходил дорогу по пешеходному переходу.

Общество Волочкова посоветовала недовольным жизнью россиянам уезжать из страны Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что недовольные своей жизнью россияне должны уехать из страны.