Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в СирииBFM.ru 01:37
Генерал-полковник Андрей Сердюков, до последнего времени командовавший ВДВ, 10 апреля возглавил российскую военную группировку в Сирии. Перед ним поставлены задачи по действиям в провинции Идлиб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько военно-дипломатических источников.
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