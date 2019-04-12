Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в СирииBFM.ru 01:37
Генерал-полковник Андрей Сердюков, до последнего времени командовавший ВДВ, 10 апреля возглавил российскую военную группировку в Сирии. Перед ним поставлены задачи по действиям в провинции Идлиб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько военно-дипломатических источников.
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«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
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Продажи лекарств могут осуществляться в партнерстве с крупными аптечными сетями, которые будут использовать свою логистику и точки выдачи, цитирует «КоммерсантЪ» директора по развитию Tmall в России Дмитрия Селихова.
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Одесса «взбунтовалась» против президента Украины Петра Порошенко из-за нежелания местных чиновников фальсифицировать выборы в пользу аутсайдера, пишут «Известия».
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Володин: новый аэропорт в Саратове могут открыть на месяц раньше срока
Новый саратовский аэропорт может открыться на месяц раньше запланированного срока, в августе 2019 года, при условии своевременного финансирования, сообщил в пятницу журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в регион.
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Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
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На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
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