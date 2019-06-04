Происшествия
Бывший генерал СК Никандров вышел из колонииРИА Новости 03:51
Дело сотрудников СК В августе 2018 года Мосгорсуд приговорил Никандрова к 5,5 года колонии за взятку в миллион долларов за освобождение "криминального авторитета" Итальянца (Андрея Кочуйкова).
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с чего всё началось
В ходе следствия Никандров дал показания по этому делу на экс-главу столичного главка СК РФ Александра Дрыманова и экс-главу следственного управления СК по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко. Дрыманов и Крамаренко были арестованы. Никандров был осужден на 5,5 года колонии и лишен звания генерал юстиции.ТАСС02:49
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Политика
В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу
Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:16
Общество
Кузнецова назвала безграмотными людей, отказавших в отдыхе детям с ВИЧ
Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает безграмотными действия руководства туристической базы в пригороде Нижнего Новгорода, вокруг которой разгорелся конфликт в связи с отказом в отдыхе детям с ВИЧ.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Наука
Американские учёные выяснили, как мясо влияет на уровень холестерина
Учёные развеяли миф, согласно которому красное мясо больше влияет на уровень холестерина в крови, чем мясо птицы.
Обновлено в 07:01
Политика
Президент США встретился с британской королевой
Хозяин Белого дома Дональд Трамп встретился с британской королевой Елизаветой II.
Обновлено вчера в 09:36
Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz.
Обновлено в 00:44
Гаджеты
Объявлены российские цены на телевизоры-картины Samsung
Компания Samsung Electronics объявила о начале приёма предварительных заказов интерьерных телевизоров Samsung Frame 2019 модельного года.
Обновлено в 04:21
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Авто
Ford завершил производство автомобилей в Набережных Челнах
Компания Ford Sollers 3 июня завершила производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport.
Обновлено в 05:51
Общество
В День России Кремль будет закрыт для посещения
В связи с проведением государственных мероприятий в Дени России 12 июня Московский кремль будет закрыт для посетителей.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Подмосковье застрелили директора торгового центра
В Солнечногорском округе Подмосковья во вторник застрелили директора торгового центра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
Российского журналиста обвиняют в вымогательстве миллионов у чиновника
Первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко обвинил журналиста Андрея Караулова в вымогательстве 2,4 млн руб. за не выход в свет публикации сюжетов, дискредитирующих Красноярский край.
Обновлено в 06:39
Политика
Меркель подтвердила поддержку проекта «Северный поток — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине, что поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства "Северного потока"-2.
Обновлено в 04:39
Транспорт
ГИБДД составит базу нарушителей ПДД для каршеринговых компаний
«Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», — сообщил он, добавив, что в базу данных будут внесены сведения как о россиянах, так и иностранцах, нарушающих в России правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 20:08
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Число жертв тулунского маньяка возросло до 24
Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:26
Общество
Генпрокурор РФ Юрий Чайка обсудит в Ростове мусорную реформу
Генпрокурор Юрий Чайка прилетел в донскую столицу, чтобы провести оперативное совещание.
Обновлено вчера в 08:15
Технологии
YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров
После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова объяснила, почему несколько лет подряд отказывается приезжать на «Кинотавр»
Фестиваль на протяжении многих лет традиционно становится местом сбора отечественных знаменитостей, приезжающие представить свои новые фильмы и оценить картины коллег, о которых будут говорить еще несколько месяцев после демонстрации на киносмотре.
Обновлено в 06:46
Общество
Матери в 2018 году оставили в роддомах почти 3 тыс. детей
Около 3 тыс. детей были оставлены матерями при рождении в прошлом году, эта цифра меньше, чем было ранее.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100
Выступая на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП во вторник, Филев, который возглавляет подкомиссию, обратился к замглавы Минтранса РФ Александру Юрчику с вопросом о расследовании авиаинцидента с SSJ-100 авиакомпании "Якутия" в октябре прошлого года: тот выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси.
Обновлено в 06:03
Наука
Физики нашли способ «спасти» кота Шредингера
Исходя из исследования, у кота Шредингера появляется возможность спастись от мучительной смерти. Об этом рассказали в журнале Nature.
Обновлено вчера в 19:38
Гаджеты
Представлен новый Apple Mac Pro
Если в своё время Mac Pro уже прошлого поколения впечатлял дизайном и конструкцией, то новый Mac Pro в первую очередь поражает характеристиками.
Обновлено вчера в 16:02