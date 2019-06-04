Происшествия

Бывший генерал СК Никандров вышел из колонииРИА Новости 03:51

Дело сотрудников СК В августе 2018 года Мосгорсуд приговорил Никандрова к 5,5 года колонии за взятку в миллион долларов за освобождение "криминального авторитета" Итальянца (Андрея Кочуйкова).
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с чего всё началось

Экс-замглавы управления СК по Москве Денис Никандров вышел из колонии по УДО

В ходе следствия Никандров дал показания по этому делу на экс-главу столичного главка СК РФ Александра Дрыманова и экс-главу следственного управления СК по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко. Дрыманов и Крамаренко были арестованы. Никандров был осужден на 5,5 года колонии и лишен звания генерал юстиции.
ТАСС02:49

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Генерал СК Никандров вышел из колонии

Газета.Ru02:57

Бывший замглавы столичного СК Никандров вышел из колонии

РБК03:36

Бывший зам.главы столичного Управления СК досрочно вышел из колонии

Эхо Москвы03:31

Экс-замначальника московского СКР Никандров вышел из колонии

Коммерсантъ03:27

Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии

РИА Новости03:51

Экс-замглавы управления СК по Москве Денис Никандров вышел из колонии по УДО

ТАСС02:49

Экс-замглавы московского главка СКР Денис Никандров вышел из колонии по УДО

Говорит Москва02:57
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Политика

В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу

Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:16
Общество

Кузнецова назвала безграмотными людей, отказавших в отдыхе детям с ВИЧ

Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает безграмотными действия руководства туристической базы в пригороде Нижнего Новгорода, вокруг которой разгорелся конфликт в связи с отказом в отдыхе детям с ВИЧ.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Наука

Американские учёные выяснили, как мясо влияет на уровень холестерина

Учёные развеяли миф, согласно которому красное мясо больше влияет на уровень холестерина в крови, чем мясо птицы.
Обновлено в 07:01
Политика

Президент США встретился с британской королевой

Хозяин Белого дома Дональд Трамп встретился с британской королевой Елизаветой II.
Обновлено вчера в 09:36
Культура

Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz.
Обновлено в 00:44
Гаджеты

Объявлены российские цены на телевизоры-картины Samsung

Компания Samsung Electronics объявила о начале приёма предварительных заказов интерьерных телевизоров Samsung Frame 2019 модельного года.
Обновлено в 04:21
Футбол

Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Авто

Ford завершил производство автомобилей в Набережных Челнах

Компания Ford Sollers 3 июня завершила производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport.
Обновлено в 05:51
Общество

В День России Кремль будет закрыт для посещения

В связи с проведением государственных мероприятий в Дени России 12 июня Московский кремль будет закрыт для посетителей.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Число погибших при пожаре на юго-западе Москвы возросло до четырех

Обновлено в 05:27
Происшествия

В Подмосковье застрелили директора торгового центра

В Солнечногорском округе Подмосковья во вторник застрелили директора торгового центра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково

Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Общество

Российского журналиста обвиняют в вымогательстве миллионов у чиновника

Первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко обвинил журналиста Андрея Караулова в вымогательстве 2,4 млн руб. за не выход в свет публикации сюжетов, дискредитирующих Красноярский край.
Обновлено в 06:39
Политика

Меркель подтвердила поддержку проекта «Северный поток — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине, что поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства "Северного потока"-2.
Обновлено в 04:39
Транспорт

ГИБДД составит базу нарушителей ПДД для каршеринговых компаний

«Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», — сообщил он, добавив, что в базу данных будут внесены сведения как о россиянах, так и иностранцах, нарушающих в России правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 20:08
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Число жертв тулунского маньяка возросло до 24

Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:26
Общество

Генпрокурор РФ Юрий Чайка обсудит в Ростове мусорную реформу

Генпрокурор Юрий Чайка прилетел в донскую столицу, чтобы провести оперативное совещание.
Обновлено вчера в 08:15
Технологии

YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров

После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова объяснила, почему несколько лет подряд отказывается приезжать на «Кинотавр»

Фестиваль на протяжении многих лет традиционно становится местом сбора отечественных знаменитостей, приезжающие представить свои новые фильмы и оценить картины коллег, о которых будут говорить еще несколько месяцев после демонстрации на киносмотре.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Убийца экс-помощника ростовского депутата забыл об изнасиловании

Обновлено в 05:52
Общество

Матери в 2018 году оставили в роддомах почти 3 тыс. детей

Около 3 тыс. детей были оставлены матерями при рождении в прошлом году, эта цифра меньше, чем было ранее.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100

Выступая на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП во вторник, Филев, который возглавляет подкомиссию, обратился к замглавы Минтранса РФ Александру Юрчику с вопросом о расследовании авиаинцидента с SSJ-100 авиакомпании "Якутия" в октябре прошлого года: тот выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси.
Обновлено в 06:03
Наука

Физики нашли способ «спасти» кота Шредингера

Исходя из исследования, у кота Шредингера появляется возможность спастись от мучительной смерти. Об этом рассказали в журнале Nature.
Обновлено вчера в 19:38
Гаджеты

Представлен новый Apple Mac Pro

Если в своё время Mac Pro уже прошлого поколения впечатлял дизайном и конструкцией, то новый Mac Pro в первую очередь поражает характеристиками.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

Противник храма в Екатеринбурге стал фигурантом уголовного дела

Обновлено в 04:00
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