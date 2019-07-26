Политика
Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкераРИА Новости 15:51
Киев должен быть готов к "российскому наступлению" после задержания танкера Nika Spirit в Одесской области. Об этом в интервью порталу "Обозреватель" заявил экс-заместитель главы Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:16, Вашингтон
Армия и оружие
Москва и Сеул начали переговоры по инциденту над Японским морем
Россия и Южная Корея начали в Сеуле переговоры о ситуации с полётом российского военного самолёта у острова Токто, заявили в Минобороны республики.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Киеве возбудили дело после попытки нападения на Порошенко
В Киеве возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после попытки неизвестных напасть на бывшего украинского президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований.
Обновлено в 14:34
Космос
Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС
Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено в 18:46
Общество
Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей
По данным ведомства, низкие зарплаты получают учителя в Северо-Кавказском федеральном округе (26,3 тыс. руб.), а также в Пензенской (26,9 тыс. руб.), Саратовской (27,5 тыс. руб.), Орловской (28 тыс. руб.), Новгородской (28,8 тыс. руб.), Ивановской (29 тыс. руб.) и Белгородской (29,3 тыс. руб.) областях.
Обновлено в 11:35
Космос
В калужском музее расскажут о космических первопроходцах
Обновлено 23 июля в 09:29
Политика
В США возобновили применение смертной казни на федеральном уровне
Американские власти решили снова вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне, сообщает пресс-служба минюста США.
Обновлено в 18:52
Футбол
Экс-игрок «Спартака» жестко раскритиковал Кононова
Бывший футболист "Спартака" Игорь Шалимов жестко раскритиковал главного тренера московской команды Олега Кононова.
Обновлено в 18:15
Музыка
Бузова заявила, что даст последний концерт
Бузова заявила, что даст последний концерт.
Обновлено в 03:23
Общество
Россиянам разрешили охотиться с луком
Сегодня Госдума разрешила жителям России использовать лук со стрелами для охоты.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Минувшей ночью обыски прошли в квартирах у незарегистрированных кандидатов в МГД Дмитрия Гудкова, выдвигавшегося в округе № 5, и Ивана Жданова, который требует зарегистрировать его кандидатом в округе № 8.
Обновлено в 07:53
Гаджеты
Xiaomi показала новый бюджетный ноутбук RedmiBook 14
Компания высоких технологий Xiaomi продемонстрировала новый бюджетный ноутбук марки RedmiBook 14 с Core i3 и 4 ГБ ОЗУ.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Новейший экраноплан «Чайка» оснастят ракетами глобального удара
Экраноплан «Чайка» оснастят ракетой мгновенного глобального удара «Курьер».
Обновлено в 02:36
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:17
Кино
Хоррор «Оно 2» получил спецрейтинг из-за кровавых сцен
Обновлено в 12:34
Кино
Трейлер фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» появился в Сети
Кинокомпания Sony Pictures выложила первый трейлер второй части фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд» на своем Youtube-канале.
Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.
Обновлено в 18:11
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено в 14:01
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено в 14:46
Кино
Венецианский фестиваль объявил конкурсную программу
Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили конкурсную программу. В нее вошел 21 фильм, говорится на сайте смотра.
Обновлено в 11:07
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 09:00
Политика
Матвиенко призвала не дискриминировать богатых людей
В обществе не должно быть дискриминации состоятельных людей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 13:58
Кино
Создатель сериала «Хранители» обругал создателя комикса «Хранители»
Создатель сериала "Хранители" Дэймон Линделоф в весьма непечатной форме отреагировал на критику автора оригинального комикса Алана Мура, призвавшего "не ассоциировать его с тем, что получилось в телевизионном шоу".
Обновлено в 02:20
Общество
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 907 тыс. га
Площадь пожаров в лесах Красноярского края увеличилась более чем на 60 тыс. га и достигла почти 907 тыс. га, угрозы населенным пунктам нет, свидетельствуют данные оперативной сводки регионального лесопожарного центра за четверг.
Обновлено в 01:19
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
В.Шендерович: Если танкер участвовал в блокировании украинских судов, значит, они имели все основания его задержать Т. Фельгенгауэр― А у нас тоже никто не может опрокинуть.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 17:31
Кино
В Сети появился трейлер российского «Чернобыля»
Обновлено вчера в 21:20