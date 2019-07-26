Киев должен быть готов к "российскому наступлению" после задержания танкера Nika Spirit в Одесской области. Об этом в интервью порталу "Обозреватель" заявил экс-заместитель главы Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский.

Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера

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