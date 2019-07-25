Политика
Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкераРИА Новости 15:51
Киев должен быть готов к "российскому наступлению" после задержания танкера Nika Spirit в Одесской области. Об этом в интервью порталу "Обозреватель" заявил экс-заместитель главы Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:45, Вашингтон
Происшествия
Соболь отпустили из ОВД и вручили повестку на допрос
Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь отпустили из ОВД Тверского района Москвы.
Обновлено в 20:35
Политика
СБУ задержала российский танкер
В посте СБУ указывается на то, что танкер имеет прямое отношение к инциденту с украинскими моряками осенью 2018 года, в результате которого было арестовано 24 военнослужащих ВМФ Украины.
Обновлено в 08:02
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» вышел в Сети
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
Ким Чен Ын: Запуск ракет был предупреждением Южной Корее
"Испытание нового тактического вооружения стало настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые проводят развертывание передового вооружения на территории Южной Кореи, а также военные учения", - цитирует ТАСС.
Обновлено в 19:33
Гаджеты
В России представили смартфон Honor 20 Pro
Обновлено в 08:33
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено в 12:55
Экономика
Россия сократила долю доллара США во внешней торговле
Доля доллара США в качестве валюты в структуре расчётов по внешнеторговым договорам российских компаний сократилась.
Обновлено в 05:05
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие
Fox: Иран произвел запуск баллистической ракеты
Обновлено в 19:48
Общество
«Мусорные» перевозчики Новосибирска прекращают работу
В Новосибирской области региональный мусорный оператор «Экология-Новосибирск» задолжал 700 миллионов рублей перевозчикам и полигонам ТБО.
Обновлено в 04:31
Футбол
Озил — фанату «Тоттенхэма»: пустое место — это ваша комната трофеев
Позже Месут ответил болельщику, написав: «Если присмотреться, там можно увидеть вашу комнату трофеев».
Обновлено в 16:58
Политика
Кортеж Порошенко атаковал ветеран «Азова» с паспортом от Зеленского
Ветеран полка "Азова" возле здания Государственного бюро расследований совершил нападение на кортеж бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 16:36
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено в 13:41
Происшествия
В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии
В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.
Обновлено вчера в 05:48
Политика
Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения
У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".
Обновлено в 13:55
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Обновлено в 16:39
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Гаджеты
В салоны Samsung приглашают прийти с собаками
Для продвижения акции компания придумала необычную рекламную кампанию, главным героем которой стала собака, которая катается на скейте.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг Forbes среди российских звезд
Авторитетный журнал Forbes представил обновленный рейтинг самых успешных отечественных звезд до 40 лет.
Обновлено в 06:14
Экономика
СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия
Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.
Обновлено в 20:35
Здоровье
В Уфе беременных оставляют на кушетках в коридоре роддома
В Уфе беременных женщин вместо палат укладывали на кушетки в коридоре роддома.
Обновлено в 06:36
Спорт
Гринев выиграл бронзу ЧМ на дистанции 100 м вольным стилем
Обновлено в 07:26
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Гаджеты
Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.
Обновлено в 18:23
Политика
Трамп и Зеленский обсудили санкции против России
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил украинского президента Владимира Зеленского с уверенной победой его партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную раду, главы двух государств также обсудили ряд других вопросов, включая санкции против России, сообщила в четверг пресс-служба украинского лидера.
Обновлено в 20:11
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено в 08:32
Политика
Партия Зеленского собралась устроить на Украине «рынок земли»
Партия «Слуга народа» поддерживает создание «рынка земли» и либерализацию социальной сферы на Украине, заявил глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено в 18:55