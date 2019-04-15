Генерал НАТО призвал больше общаться с Россией и понимать ееРоссийская газета 20:20

Скапаротти призвал больше общаться с Россией. "Это гарантировало бы, что мы понимаем друг друга и почему мы делаем то, что делаем", - цитирует РИА Новости. Генерал также отметил, что России и странам Запада не обязательно постоянно и много взаимодействовать, важно поддерживать контакт.

Генерал НАТО призвал больше общаться с Россией и понимать ее

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