Армия и оружие
Генерал НАТО призвал больше общаться с Россией и понимать ееРоссийская газета 20:20
Скапаротти призвал больше общаться с Россией. "Это гарантировало бы, что мы понимаем друг друга и почему мы делаем то, что делаем", - цитирует РИА Новости. Генерал также отметил, что России и странам Запада не обязательно постоянно и много взаимодействовать, важно поддерживать контакт.
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Политика
Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского
Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
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Обновлено в 21:12
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В Забайкалье степной пожар уничтожил около 200 коз и овец
В Забайкальском крае сгорели две чабанские стоянки близ села Хада-Булак Борзинского района, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 22:17
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«Эпоха Аллы Пугачевой». Примадонна отмечает 70-летний юбилей
Алла Пугачева в понедельник отмечает юбилей.
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Клиентам системы денежных переводов Contact стало проще переводить средства
На главной странице появилась важная для клиентов информация о точках обслуживания, тарифах и акциях и раздел с часто задаваемыми вопросами.
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"Ливерпуль" одержал победу над лондонским "Челси" в матче 34-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:24
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Введение "сухого закона" в Советском Союзе в 1985 году стало одной из причин распада страны, такое мнение в своей статье в газете Asahi Shimbun высказал японский журналист Мититака Хаттори.
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал понять, что не видит Маркоса Льоренте в составе команды на следующий сезон.
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Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
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Билборды с Порошенко снимут на Украине
На Украине решили снять билборды с изображением украинского лидера Петра Порошенко из-за нарушения законодательства страны.
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В первом раунде плей-офф "Вегас" встречается с "Сан-Хосе Шаркс", пока счёт в серии равный - 1-1. Предыдущим клубом Гусева был СКА.
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«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Здоровье
6 советов помогут волгоградцам избавиться от лишней воды в организме
«Волгоградская правда.ру» публикует советы, которые помогут легко и безвредно попрощаться с лишней водой.
Обновлено в 14:24
Авто
IIHS и EuroNCAP назвали самые безопасные автомобили BMW
Самым безопасными автомобилями назвали BMW 5-Series, который отличается максимально прочным кузовом с фронтальной защитой.
Обновлено в 04:21
Культура
Слухи о закрытии «Дома-2» получили подтверждение
Продюсеры готовятся к старту нового телешоу, которое, как говорят, станет «продолжением» скандально известного «Дома-2».
Обновлено в 00:00
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Солистку группы Serebro госпитализировали после выступления
Солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ».
Обновлено в 21:40
Наука
Специалисты рассказали, насколько полезен сыр
Группа канадских ученых провела исследование, в ходе которого определила, насколько полезен сыр.
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Бабченко пожаловался на нехватку денег
Журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, пожаловался на нехватку денег.
Обновлено в 05:02
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Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России
Обновлено в 13:52
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Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана
Обновлено в 15:41
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«Ростов» впервые обыграл «Спартак» дважды в сезоне
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Армия и оружие
Количество погибших в ходе боев в Ливии увеличилось до 147 человек
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в результате боестолкновений в Ливии погибли 147 человек, 614 пострадали.
Обновлено в 22:34