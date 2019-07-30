Происшествия
Генерал ФСБ вернул деньги, украденные внуком-майоромDixiNews 07:51
«РБК» уточняет, что в ходе обыска в квартире Карелина его дед, генерал ФСБ Валентин Карелин, добровольно отдал 1,3 млн рублей. Доля Карелина в похищенных 136 миллионах рублей составила два миллиона, сообщил, что офицер и его родственники прикладывают усилия, чтобы вернуть потерпевшему все деньги.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:07, Вашингтон
Происшествия
14 человек отравились газом в Подмосковье
В Подмосковье 14 рабочих отравились газом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 05:53
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Общество
Правительство предложит сократить способы госзакупок с 11 до трех
К ноябрю правительство должно внести в Госдуму поправки в закон о госзакупках, которые сократят число способов таких закупок с одиннадцати до трех, сообщил первый вице-спикер Александр Жуков.
Обновлено в 09:00
Политика
В Крыму ответили Киеву на заявление о санкциях за Крымский мост
Ранее представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич в интервью порталу «Сегодня» заявил, что Украина должна проработать возможность введения санкций против компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста.
Обновлено вчера в 11:22
Экономика
В рамках проекта по борьбе с бедностью регионы получат 7 млрд рублей
Регионы, которые вошли в пилотный проект по борьбе с бедностью, получат в 2020 году 7 млрд рублей.
Обновлено в 08:45
Футбол
Marca: «Барселона» продаст Малкома в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком продолжит карьеру в "Зените", утверждает Marca.
Обновлено вчера в 07:44
Политика
Около 55% граждан РФ хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года хотели видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года 51% граждан РФ.
Обновлено в 02:49
Политика
Собянин счел «адекватным» применение силы полицией на акции 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин считает «адекватным» применение силы полицией в ходе несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля в столице.
Обновлено в 07:57
Футбол
Четыре футболиста РПЛ попали в топ-50 молодых талантов Европы
УЕФА опубликовал на своем официальном сайте список 50 лучших молодых футболистов, которые, по мнению организации, могут проявить себя в новом сезоне.
Обновлено в 07:56
Политика
ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратовской области, который назван в честь космонавта Юрия Гагарина.
Обновлено в 08:42
Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян
Ранее сообщалось, что, согласно опубликованным данным Росстата доля россиян с доходом ниже прожиточного минимума увеличилась в первом квартале 2019 по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 08:18
Космос
Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен до декабря
Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию отложен до середины декабря.
Обновлено 28 июля в 21:23
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Украинский генерал призвал создать ракеты, способные «достать Москву»
"У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург", — сказал Богдан в интервью изданию.
Обновлено в 08:15
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
По его данным, Елизавете принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»).
Обновлено в 07:40
Технологии
Кошелек Blockchain запустил собственную криптобиржу
Кошелек Blockchain запустит собственную криптовалютную биржу.
Обновлено в 08:52
Политика
Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева
В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Момент падения военного самолета в Пакистане попал на видео
Видео момента крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана появилось в Сети.
Обновлено в 03:20
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
На Украине оценили затраты на создание русскоязычного телеканала
Создание государственного всемирного русскоязычного телеканала обойдется Украине в два миллиарда долларов, или 50 миллиардов гривен, заявила глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.
Обновлено в 07:43
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Минобороны через суд отменило выплаты вдове забайкальского военного, погибшего в Сирии
Обновлено в 04:43
Футбол
Милевский позвонил Карпину и попросился в «Ростов»
Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский позвонил главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину и выразил желание перейти в российский клуб.
Обновлено вчера в 13:55
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.
Обновлено в 08:30
Политика
На Украине устроили торжественное перезахоронение солдат СС
В украинском городе Золочев во Львовской области прошли торжественные мероприятия по перезахоронению 29 солдат из дивизии СС «Галичина».
Обновлено в 02:43