Происшествия
Генерал ФСБ вернул деньги, украденные внуком-майоромDixiNews 07:51
«РБК» уточняет, что в ходе обыска в квартире Карелина его дед, генерал ФСБ Валентин Карелин, добровольно отдал 1,3 млн рублей. Доля Карелина в похищенных 136 миллионах рублей составила два миллиона, сообщил, что офицер и его родственники прикладывают усилия, чтобы вернуть потерпевшему все деньги.
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