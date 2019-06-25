Генерал ФСБ Дорофеев засекретил свою недвижимость в РосреестреNews-24.ru 06:43

с чего всё началось

Как отмечает издание, изменения в Росреестре совпали по времени с выходом совместного расследования «Новой газеты», «Трансперенси Интернешнл» и Baza о недвижимости Дорофеева и семьи его помощника, подполковника ФСБ Марата Медоева.

Генерал ФСБ Дорофеев засекретил свою недвижимость в Росреестре

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