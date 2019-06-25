Общество

Генерал ФСБ Дорофеев засекретил свою недвижимость в РосреестреNews-24.ru 06:43

Как отмечает издание, изменения в Росреестре совпали по времени с выходом совместного расследования «Новой газеты», «Трансперенси Интернешнл» и Baza о недвижимости Дорофеева и семьи его помощника, подполковника ФСБ Марата Медоева.
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с чего всё началось
При этом, как выяснили журналисты уже из «Новой газеты»
, жена Льва Мазараки Анастасия в другом подмосковном поселке оказалась соседкой уже Алексея Дорофеева (который из УФСБ).
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