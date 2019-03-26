Генерал-майора ФСБ обнаружили мертвым в МосквеVSE42 Новости 03:57

Генерал-майор ФСБ обнаружен мертвым в квартире на севере Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следов насильственной смерти не обнаружено.

с чего всё началось

В квартире на севере Москвы нашли тело генерал-майора Федеральной службы безопасности. Офицера обнаружили мертвым в его доме 26 марта.

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