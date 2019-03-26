Происшествия
Генерал-майора ФСБ обнаружили мертвым в МосквеVSE42 Новости 03:57
В квартире на севере Москвы нашли тело генерал-майора Федеральной службы безопасности. Офицера обнаружили мертвым в его доме 26 марта.
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с чего всё началось
Генерал-майор ФСБ обнаружен мертвым в квартире на севере Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следов насильственной смерти не обнаружено.ТАСС03:00
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Тело генерал-майора ФСБ обнаружено в московской квартире с арсеналом оружия
Комсомольская правда02:55
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:23, Ашберн
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