Футбол

Гендузи: «Думаю, Феллайни завидует моим волосам»
Евро-футбол.ру
вчера в 07:53

Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи прокомментировал инцидент с Маруаном Феллайни в матче на "Олд Траффорд". Феллайни совершил фол, потянув Гендузи за волосы, и не будет наказан за этот проступок постфактум.
Евро-футбол.рувчера в 07:53

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Маттео Гендузи: «Феллайни ревнует – ему не нравится ходить с короткими волосами»

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Эмери советует Гендузи постричься, чтобы его не хватали за волосы

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Эмери посоветовал Гендузи подстричься. Соперник накануне хватал игрока «Арсенала» за волосы

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Eurosport.ruвчера в 02:11
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Бельгийский футболист марокканского происхождения, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник летних Олимпийских игр 2008 года в составе сборной Бельгии.
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Маттео Гендузи
Французский футболист
Французский футболист марокканского происхождения, играющий на позиции полузащитника. Воспитанник «Пари Сен-Жермен» и «Лорьяна». Ныне выступает за английский клуб «Арсенал».
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