Футбол
Гендузи: «Думаю, Феллайни завидует моим волосам»
Гендузи: «Думаю, Феллайни завидует моим волосам»Евро-футбол.рувчера в 07:53
Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи прокомментировал инцидент с Маруаном Феллайни в матче на "Олд Траффорд". Феллайни совершил фол, потянув Гендузи за волосы, и не будет наказан за этот проступок постфактум.
Евро-футбол.рувчера в 07:53
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Маттео Гендузи: «Феллайни ревнует – ему не нравится ходить с короткими волосами»
Sports.ruвчера в 15:57
Эмери посоветовал Гендузи подстричься. Соперник накануне хватал игрока «Арсенала» за волосы
Sport24.ruвчера в 12:39
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Футбол
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Футбол
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Футбол
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Обновлено вчера в 18:28
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