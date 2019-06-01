Происшествия
Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывовРеальное время вчера в 19:43
Генеральный директор ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области был уволен 31 мая из-за постоянного нарушения норм безопасности на заводе.
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СМИ: Генерального директора завода «Кристалл» отстранили от работы за сутки до взрывов в Дзержинске
Нижегородская Правдавчера в 13:34
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