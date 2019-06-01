Происшествия

Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывовЖурналистская правда вчера в 12:30

В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гендиректора дзержинского завода «Кристалл» накануне взрывов отстранили от работы

Время Нвчера в 15:02

Гендиректор НИИ «Кристалл» был отстранен от работы накануне ЧП

Коммерсантъвчера в 12:38

Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы за день до взрывов

РИА Новостивчера в 11:58

Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне ЧП

ТАССвчера в 12:20

Гендиректор «Кристалла» незадолго до взрывов был отстранен от работы

Интерфаксвчера в 12:05

Главу завода в Дзержинске отстранили накануне взрывов за нарушения

Lenta.ruвчера в 12:25

СМИ: Генерального директора завода «Кристалл» отстранили от работы за сутки до взрывов в Дзержинске

Нижегородская Правдавчера в 13:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 00:07, Ашберн
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик

В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

СМИ сообщили о двух взрывах на востоке Ливии

Два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались возле штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерн на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 22:18
Общество

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено вчера в 12:50
Футбол

Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ

Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.
Обновлено вчера в 16:23
Политика

В Украине сменили правила написания русских фамилий

В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.
Обновлено 31 мая в 23:17
Единоборства

Боксер-тяжеловес Энди Руиз отобрал у Энтони Джошуа все его титулы

В нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене" завершился вечер профессионального бокса, главным боем которого стал чемпионский поединок британского тяжеловеса Энтони Джошуа против мексиканца Энди Руиза.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

На заводе «Кристалл» в Дзержинске прогремел взрыв

Обновлено вчера в 05:37
Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио

Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие

При ракетном обстреле в Сирии погибли люди

Обновлено вчера в 22:44
Кино

Серебренников собирается начать съемки нового фильма зимой

Обновлено вчера в 23:49
Гаджеты

Bloomberg: Apple может отказаться от iTunes

Корпорация Apple на своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновление операционной системы, а также анонсирует ряд нововведений, касающихся автономного использования устройств ее производства.
Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес

Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона

После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия

Власти сообщили о последствиях взрывов на заводе в Дзержинске

Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

В Кабуле взорвалась бомба, прикрепленная к автобусу

Сообщается, что взорвалась бомба, прикрепленная к автобусу.
Обновлено вчера в 23:51
Здоровье

Супруги послов устроили праздник для детей в белорусском онкоцентре

В Центре детской онкологии под Минском прошел праздник. Его устроили жены послов и дипломатов вместе с волонтерами.
Обновлено вчера в 10:43
Шоу-бизнес

Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает

Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено вчера в 05:13
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено вчера в 07:19
Политика

Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено вчера в 13:58
Здоровье

Ученые установили необходимое для долгой жизни время отдыха

Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине

Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес

Егор Крид поделился своей детской фотографией

В честь Дня защиты детей многие звезды публикуют фотографии со своими отпрысками.
Обновлено вчера в 14:34
Единоборства

Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву

В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
Обновлено вчера в 16:01
Общество

Гороскоп на 2 июня: Водолею лучше плыть по течению, а Близнецам – отправиться в поездку

Дипломатические способности помогут найти понимание с окружающими, в том числе с влиятельными людьми.
Обновлено вчера в 09:50
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено вчера в 02:37
Общество

Уральскую «мать без груди» признали мужчиной в Испании

В Испании Юлия-Френсис в тремя детьми проживает на съемной квартире, которую оплачивает государство.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

СК показал видео задержания экс-главы Ивановской области

В своем YouTube-канале Следственный комитет (СК) РФ выложил видеозапись, на кадрах которой запечатлено задержание бывшего главы Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в хищении 700 миллионов рублей из бюджета.
Обновлено вчера в 09:25
Политика

МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
Обновлено вчера в 10:27
Футбол

«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду

Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро.
Обновлено вчера в 13:44
Как работают Яндекс.Новости?
Нижегородская областьБольше новостей по теме
Главное