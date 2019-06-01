Происшествия
Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывовЖурналистская правда вчера в 12:30
В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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СМИ: Генерального директора завода «Кристалл» отстранили от работы за сутки до взрывов в Дзержинске
Нижегородская Правдавчера в 13:34
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