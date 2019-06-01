Происшествия

Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывовЖурналистская правда 12:30

В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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Гендиректор «Кристалла» незадолго до взрывов был отстранен от работы

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Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне ЧП

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Гендиректора дзержинского завода «Кристалл» накануне взрывов отстранили от работы

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Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы за день до взрывов

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СМИ: Генерального директора завода «Кристалл» отстранили от работы за сутки до взрывов в Дзержинске

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